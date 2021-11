STOP poga stresam un haosam sevī

Lielam vairumam mājsēde patiešām asociējas ar rimti pavadītu laiku mājās, kopā ar mīļoto un bērniem. Manā dzīvē ir pretēji. Liekas, ka katru dienu mēģinu apsteigt laiku, lai izdarītu visu nepieciešamo kā mājās, tā darbā. Šis nebeidzamais skrējiens un panika, kas slēpti mīt manī jau pēdējo divu gadu garumā, ar katru dienu tikai aug.

Nesen interneta dzīlēs izlasīju Hansa Seljes, endokrinologa un stresa pētnieka, citātu: “Ne jau stress mūs nogalina, bet mūsu attieksme pret to.”

Neesmu vakarējā, ļoti labi apzinos, ka tieši manis pašas attieksme nosaka to, cik liels būs stresa kaitējums manam organismam. Tomēr kādā veidā, lai apstādinu sevi pati? No kura gala man sākt kārtot šo prāta, sajūtu un apkārtējo haosu. Kur atrast to STOP pogu?

Nolēmu atgriezties pie jogas nodarbībām, ar cerību rast sevī emocionālo balansu un pie viena arī mazināt sāpes mugurā, kas visticamāk radušās no ikdienas sasprindzinājuma. Pasniedzēja man laba paziņa, līdz ar to pēc nodarbības apstājos pārmīt dažus vārdus un pie reizes arī apjautāties pēc padoma, kā mazināt stresa līmeni, sakārtot domas un atslābināt nogurušo ķermeni. Mans jautājums viņu nepārsteidza, jo šobrīd viņai stāsti, līdzīgi manam, ir ikdiena. Jogas pasniedzēja man ieteica pamēģināt nesen aptiekās parādījušos uztura bagātinātāju LYL zen – dabisku formulu, kas, iespējams, varētu palīdzēt manam organismam, uzvarēt stresu no iekšienes.

Atzīstos, biju noskaņota skeptiski, jo uzticos zinātnei, nevis brīnumzālēm. Tomēr nolēmu papētīt, kas ir LYL zen. Caurskatot sastāvu, konstatēju, ka tas ir bioaktīvs ekstrakts, kas satur SOD (iegūts no meloņu sulas koncentrāta) un jaunākās paaudzes magniju. SOD jeb superoksīda dismutāzes galvenais uzdevums ir novērst oksidatīvā stresa attīstību no tā sākuma punkta, pavairojot organismā dabiskos antioksidantus, līdz ar to stimulējot paša organisma dabiskās aizsargspējas.

Turpinot iedziļināties šajā tēmā, nonācu pie divu klīnisko pētījumu aprakstiem, kas veikti LYL zen identiskai formulai. Pētījumu rezultāti atklāja spēju 28 dienu laikā samazināt stresa līmeni par 22% un par 23% uzlabot dzīves kvalitātes rādītājus, nepilnu 3 mēnešu laikā - par 21% uzlabot koncentrēšanās spējas un vidēji par 63% samazināt tādus ar stresu saistītus simptomus, kā bezmiegs un fiziskas sāpes, aizkaitināmība un nogurums.

Iepazīstoties ar šo informāciju, nolēmu izmēģināt LYL zen iedarbības spēju uz mani. Aptiekas plauktā atradu eleganti zaļu kastīti ar mandalu un, paņemot to rokās, sajutu pārliecību, ka mans sirdsmiers jau tepat, aiz durvīm. LYL zen ir Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® uztura bagātinātājs, kas ražots Francijā. Tā dienas deva pieaugušajam ir viena kapsula, kuru var uzņemt jebkurā diennakts laikā, jo LYL zen neizraisa miegainību un neietekmē fiziskas un intelektuālas darbības.

Mājās atklāju, ka uz LYL zen iepakojuma kastītes mani gaida vēl viens patīkams pārsteigums - QR-kods, kuru nolasot caur telefonu, atveras mājas lapa ar viscerālā fizioterapeita Artūra Ķirpa padomu, par to, kā pareizi elpot, lai sevi nomierinātu un koncentrētos darbam. Izmēģināju šo elpošanu jau nākamajā darba dienā – tā nostrādāja.

Kopš brīža, kad LYL zen nonāca manās rokās, ir pagājušas trīs nedēļas. Un es jūtu, kā mans organisms stabilizējas un stresa radītās vibrācijas mazinās. Man ir vieglāk turēt līdzi ikdienas skrējienam, vēl vairāk, atkal esmu sākusi to izbaudīt. Iespējams, pateicoties LYL zen. Nu jau dažas dienas, kopš arī mans vīrs ir piefiksējis pozitīvās izmaiņas. Iesaku šajā trauksmainajā skrējienā ikvienam atrast savu STOP pogu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®