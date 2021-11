Ilgmūžības vitamīns

Ārsts stingri noteica: tagad, pēc operācijas, omei īpaši jārūpējas par kaulu stiprības uzlabošanu, jo, tādam pašam lūzuma riskam, pakļauta arī otra gūža. Papildus zālēm, kuras jālieto katru dienu, viņai rekomendēja uzņemt arī vitamīnus un minerālvielas, īpaši pieteica lietot D vitamīnu, lai paceltu tā līmeni asinīs no deficīta līdz normas robežām. Manai omei ir stingri uzskati un, uz manu piedāvājumu iegādāties multivitamīnus un D3 vitamīnu, viņa man paziņoja, ka vislabāk vitamīnus varot uzņemt, ēdot dārzeņus un augļus, un saujām tablešu un kapsulu dzeršana neesot priekš viņas.

Meklējot risinājumu, lai pārliecinātu stūrgalvīgo vecmammu, sazinājos ar savu klasesbiedreni, kura nesen pabeidza farmakoloģijas studijas. Izstāstīju viņai situāciju un jautāju pēc padoma. Viņa ieteica painteresēties par spreja formas D3 vitamīnu un apsolīja man atsūtīt vairāk informācijas e-pastā. Drīz vien saņēmu no viņas ziņu ar interneta saitēm uz dažādiem pētījumiem tieši par šo tēmu: tajos bija stāstīts par senioru veselības, dzīves kvalitātes uzlabošanu un vitamīnu lomu tajā.

Iepazīstoties ar šiem pētījumiem, es sapratu, kāpēc ārsts omei nopietni norādīja uz zemo D vitamīna līmeni, ja senāk uzskatīja, ka tas galvenokārt nepieciešamas kaulu stiprināšanai, jo paātrina kalcija uzsūkšanos, tad patlaban jau zinām, ka šis vitamīns pozitīvi ietekmē gan imūnsistēmu, gan organisma aizsargspējas pret elpceļu vīrusiem, gripu un autoimūnajām slimībām, gan kalpo kā palīgs cīņā ar dažādu orgānu vēzi (krūšu, prostatas, resnās zarnas). Un, kas vēl svarīgi – tas var kavēt tieši ar novecošanu saistītos procesus: osteoporozes, sirds un asinsvadu sistēmas slimību, hipertensijas, 2. tipa diabēta, kognitīvo traucējumu attīstību.1

Tāpat speciālisti atzinuši, ka D3 vitamīns senioriem ir jāuzņem katru dienu papildus ar uztura bagātinātāju, jo līdz ar gadiem samazinās cilvēku kustīgums, laiks tiek pavadīts iekštelpās, bieži ir novērojams ēstgribas trūkums un līdz ar to tiek apgrūtināta D vitamīna uzņemšana ar pārtiku. Turklāt ir izpētīts, ka cilvēkiem pēc 60 gadiem ir liels malabsorbcijas sindroma attīstīšanās risks, kas nozīmē, ka gremošanas sistēma zaudē spēju absorbēt noteiktas uzturvielas un līdz ar to D vitamīna līmeni nav iespējams paaugstināt bez piemērota uztura papildinājuma lietošanas.

Tātad skaidrs, ka D3 vitamīns ir jālieto noteikti, bet aptieku plauktos atrodams plašs D3 vitamīnu piedāvājums, kā lai atrod to, kuru mana ome būtu gatava lietot katru dienu? Svarīgi ir, lai šis līdzeklis iedarbotos ātri un iespējami efektīvi, turklāt būtu ērti lietojams un bez riska to nejauši pārdozēt.

Atcerējos, ka draudzene ieteica man spreja formas D3 vitamīnu, tāpēc sāku meklēt interneta dzīlēs vai mums Latvijā tāds ir pieejams un atradu rakstu par kādu Latvijā veiktu pētījumu sēriju, kurā tika salīdzinātas mūsu tirgū pieejamas D3 vitamīna spreja formas, izpētot to uzsūkšanos un drošumu. Viena ražotāja rādījumi apsteidza citus pat četrkārtīgi – tas bija LYL love your life® vitamīns LYLsunD3. Pētījuma rezultāti vēsta, ka, uzņemot to 30 dienas, kopējā D vitamīna līmenis asinīs palielinās par 132 %, turklāt ir pierādīts - tas spēj 30 dienu laikā par 197 % pacelt D vitamīna līmeni asinīs cilvēkiem ar D vitamīna deficītu.2 Šis mani patiešām iepriecināja, jo omītei taču patiešām vajag to līmeni dabūt augšā pēc iespējas ātrāk.

Lasot tālāk šo aprakstu, es tiku pārliecināta par visiem simts, jo izlasīju, pavisam nesen Liepājā, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas profesora Valda Pīrāga vadībā veikta pētījuma par LYLsunD3 ietekmi uz D vitamīna līmeni asinīs rezultāus. Tie parāda šī spreja nozīmi tieši vecākās paaudzes pārstāvjiem. Tika pierādīts, ka cilvēkiem, kuri sasnieguši 50 gadu vecumu un kuriem ir D vitamīna deficīts (zemāks par 20 ng/ml), viena mēneša laikā, lietojot D3 vitamīnu spreja formā 4000 SV dienā, par vidēji 95% pieauga kopējā D vitamīna līmenis asinīs.

Pirmā reakcija bija – tas taču kā radīts manai omei! Efektīvs, turklāt nekādu tablešu, tikai viens pūtiens zem mēles dienā ar paredzēto devu – droši, ērti un vienkārši! Es noteikti varēšu pārliecināt par to arī savu ietiepīgo omuci.

Jau tajā pašā dienā iegāju aptiekā, lai iegādātos LYLsunD3 un uzreiz ieraudzīju gaumīgo, tumši zilo paciņu ar saulīti virsū. Uz tās izlasīju, ka šis ir dabiskas izcelsmes D3 vitamīns, bagātināts ar dabisku saldinātāju ksilītu, kas palīdz mutes un zobu veselībai. Tā sprejs ir ērts lietošanā un drošs, jo ar to nevar nejauši uzņemt vairāk vitamīna par dienas devu. Pie tam 1 flakons ir paredzēts 4 mēnešiem, tātad cenas ziņā tie ir aptuveni 4 EUR mēnesī, kas ir patiešām izdevīgi, ja ņemam vērā neatsveramo ieguvumu – omītes veselību.

Omucis bija sajūsmā par šo jaunievedumu savā ikdienā un apsolīja, ka neaizmirsīs to iepūst zem mēles katru dienu!

