Zobu birste ar magnētisko iO tehnoloģiju — novatoriska tehnoloģija, kas paver jaunas iespējas mutes dobuma kopšanā

Magnētiskā tehnoloģija zobu birstē

Oral-B iO ir izmēģinātās un pārbaudītās apaļās zobu birstes galviņas un novatorisko mikrovibrāciju, kas Oral-B zobu birstēs tiek izmantotas pirmoreiz, apvienojums.



Šī zobu birste izmanto unikālu lineāro magnētisko piedziņas sistēmu, kas piegādā enerģiju tieši uz katra sariņa galu, radot mikrovibrācijas. Tādējādi Oral-B iO nodrošina īpaši rūpīgu, bet vienlaikus saudzīgu un klusu tīrīšanu, ļaujot izbaudīt vēl nebijušu zobu tīrīšanas pieredzi. Magnētiskās tehnoloģijas efektivitāte ir zinātniski pierādīta: Oral-B iO noņem līdz pat 6x vairāk zobu aplikuma ap smaganām nekā standarta manuālā zobu birste1.



Šai Oral-B zobu birstei ir arī uzticamā apaļā galviņa. Kāpēc tā ir tik nozīmīga? Apaļā galviņa aptver katru zobu, viegli iztīrot pat vietas, ko grūti aizsniegt zobu birstēm ar standarta iegarenas formas galviņām, piemēram, manuālajām vai zobu birstēm ar skaņas tehnoloģiju.

Foto: Publicitātes

iO viedā elektriskā zobu birste

Attiecībā uz mutes dobuma aprūpi liela nozīme ir arī izmantotajai tehnikai un tīrīšanas laikam. Tieši tāpēc Oral-B iO ir aprīkota ar viedo spiediena sensoru — patiesi radikāls risinājums, kas gādā, lai zobu tīrīšana būtu ne tikai maksimāli efektīva, bet arī droša. Šis sensors veic uzraudzību un sniedz reāllaika atgriezenisko saiti par zobu tīrīšanas laikā izmantoto spiediena līmeni: sarkanā gaisma liecina, ka tiek piemērots pārāk liels spiediens, savukārt zaļā gaisma norāda, ka tas ir atbilstošs. Spiežot zobu birsti pret zobiem pārāk stipri, tiek samazināts atgriezenisko kustību ātrums, lai aizsargātu smaganas un emalju.



Lai veiktu tīrīšanu, nav jāveic nekādas mehāniskas kustības: vienkārši pielieciet zobu birstes galviņu pie zobu virsmas 2 sekundes — mikrovibrācijas maigi sašķels aplikumu un atgriezeniski rotējošās kustības aizslaucīs to prom. Viss, kas jums jādara — jāmaina tīrāmā virsma, pārvietojot zobu birsti no viena zoba uz nākamo. Mikrovibrācijas liek zobu birstei vienmērīgi slīdēt pār zobu virsmu, darbojoties jūsu vietā.



Zobu birstes korpusā ir iestrādāts interaktīvs displejs, kas palīdz ērti pārlūkot visas funkcijas, padarot zobu birstes lietošanu ļoti intuitīvu un vieglu. Displejā ir redzams sveiciena ekrāns, informācija par tīrīšanas režīmu, tīrīšanas laiks un atgādinājumi par to, kad ir pienācis laiks nomainīt zobu birstes uzgali. Oral-B iO ir arī teicama izvēle ceļotājiem, jo to var uzlādēt tikai 3 stundu laikā un lietot līdz pat 2 nedēļām bez uzlādes. Turklāt displejā ir arī redzams akumulatora uzlādes statuss.

Foto: Publicitātes

Oral-B lietotne — mobilais zobārsts

Lai mutes dobuma kopšana būtu vēl labāka, Oral-B iO ir arī mākslīgā intelekta nodrošinātie pozīcijas noteikšanas sensori, kas atpazīst visas mutes dobuma zonas. Turklāt zobu birstei iO 9 pieejamā 3D monitoringa sistēma spēj atpazīt un uzraudzīt tīrīšanu 16 zonās: mēles un vaigu daļā, aukslējās un lūpu zonā, kā arī uz sakodiena virsmām. Zobu birste izveido savienojumu ar Oral-B mobilo lietotni un tālruņa ekrānā parāda 3D attēlojumu, norādot, cik labi ir notīrītas šīs virsmas. Tas ir tikpat kā mobilais zobārsts, kurš pārbauda jūsu izmantoto zobu tīrīšanas tehniku un norāda, kas būtu jāuzlabo ikreiz, kad tīrāt zobus.



Pētījumi liecina, ka mūsu viedā tehnoloģija var jums palīdzēt tīrīt zobus vēl efektīvāk, uzlabot jūsu zobu tīrīšanas tehniku un izkopt labākus mutes dobuma kopšanas paradumus.

Magnētiskās tehnoloģijas sniegtās priekšrocības

Oral-B iO piedāvā sensacionālu tīrīšanas efektivitāti un ļauj izbaudīt patīkamu zobu tīrīšanu, atstājot ēnā pārējās zobu birstes — gan manuālās, gan ar skaņas tehnoloģiju. Ir klīniski pierādīts, ka Oral-B iO noņem līdz pat 48% vairāk zobu aplikuma ap smaganām nekā Phillips Sonicare DiamondClean2. Jaunā Oral-B zobu birste ar magnētisko tehnoloģiju ir arī teicama izvēle cilvēkiem ar jutīgām smaganām vai tiem, kas cieš no smaganu asiņošanas. Tā ir par vairāk nekā 60% efektīvāka smaganu problēmu mazināšanā salīdzinājumā ar Sonicare DiamondClean3.



“Tika klīniski pierādīts, ka iO magnētiskā tehnoloģija ir pārāka par citām tirgū pieejamajām zobu birstēm,” atklāj Beāta Golana. “Oral-B iO ir Procter & Gamble labāko zobārstu, inženieru un izstrādātāju vairāk nekā sešu gadu darba, kā arī gandrīz 250 patenta pieteikumu, rezultāts. Apvienojot jau tādus izmēģinātus risinājumus kā apaļā zobu birstes galviņa un modernās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, atgriezeniski rotējošās kustības un magnētiskās mikrovibrācijas, zobu birste ar magnētisko iO tehnoloģiju nodrošina mutes dobuma kopšanu ļoti augstā līmenī, tajā pašā laikā padarot zobu tīrīšanu par patiesi patīkamu pieredzi,” viņa piebilst.



1Grender J, Ram Goyal C, Qaqish J, Adam R. An 8-week randomized controlled trial comparing the effect of a novel oscillating-rotating toothbrush versus a manual toothbrush on plaque and gingivitis. Int Dent J. 2020 Apr;70 Suppl 1:S7-S15. doi: 10.1111/idj.12571. PMID: 32243573

2Pamatojoties uz 8 nedēļas ilgu klīnisko pētījumu. Adam R, et al., Int. Dent J 2020; 70 (Suppl 1): S16–S21

3 ibid.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Oral-B