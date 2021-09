Jauns palīgs C-19 profilaksei un imunitātes spēcināšanai

Ieteikumu, pastiprināti lietot šo vitamīnu, ārste pamatoja ar pētījumiem, kas liecināja, ka vitamīns C atvieglo atveseļošanās gaitu no Covid-19 vieglas un smagas formas pacientiem, un to, ka šo vitamīnu kā antioksidantu lieto intravenozi pacientiem smagos saslimšanas gadījumos, lai palīdzētu pacienta organismam tikt galā ar oksidatīvo stresu.1 Papildus vitamīns C stiprina sīko asinsvadu sieniņas un vienkārši palīdz organismam cīnīties ar iekaisumiem, kas var rasties arī pie šī vīrusa.

Bet no visiem ģimenes ārstes argumentiem man vislabāk atmiņā palika statistikas fakti, ka ar Covid-19 saslimušajiem lielākoties asinīs vitamīna C līmenis ir bijis zems. Tā nu es, septembra mēnesim noslēdzoties, nolēmu nezaudēt modrību un noorganizēt, lai mana ģimene sākt uzņemt šo vitamīnu papildus jau laicīgi, profilakses nolūkos. Spēcināsim imunitāti negaidot vīrusa tuvošanos mūsu burbulim – jo zināms, ja saslimst viens no mājsaimniecības, tad slimojam visi. Bez tam mazais šogad sācis iet dārziņā, tātad vēl viena papildus iespēja, noķert kādu vīrusu.

Protams, C vitamīnu var uzņemt dažādi. No bērnības atceros, ka jāēd augļi un dārzeņi, upeņu ievārījums un jādzer tēja ar krietnu devu citrona, un tomēr, man nav pārliecības, ka ir iespējams ik dienu apēst un izdzert tik daudz, lai uzņemtu nepieciešamo vitamīna daudzumu. Pie tam, doma vien par šīm skābi saturošajām vielām, liek manam jūtīgajam kuņģim sarauties.

Nejaušību dzīvē nav. Svētdienas agrumā, manai rīta kafijai un TV3 Life raidījumam “Dzīvīte Brīvdienās” fonā, sertificēta gastroenteroloģe Dr. Straume tieši dalījās pārdomās par vitamīnu C. Uzzināju, ka ar uzturu ir iespējams uzņemt apmēram 100 mg vitamīna C dienā, taču gada aukstajā sezonā deva ir jāpalielina. Sižetā ārste apstiprināja arī to, ko es jūtu, kad cenšos dzēst pirmos saslimšanas simptomus ar lielām devām citrusaugļu, proti: “Skābe, ko izraisa skābu produktu lietošana, maina PH līmenī barošanas traktā un tas var izsaukt sāpes kuņģī un papildus kairinājumu, ko ir īpaši svarīgi zināt cilvēkiem ar kuņģa problēmām.”

Turpinājumā “Dzīvīte Brīvdienās” skatītāji tika iepazīstināti ar jaunumu - Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® LYL premium C. Tā kā ģimenē jau esam iemīļojuši šī zīmola vitamīnu D3 (kas, starp citu, sniedz lieliskus rezultātus, LYLsunD3 pavasarī pacēla mana vīra kristiski zemo D vitamīna līmeni līdz normas robežām viena mēneša laikā), tad sev piefiksēju, ka jāieplāno aptiekas apmeklējums.

Nākamā dienā, ierodoties aptiekā, lūdzu farmaceitei pastāstīt par jauno C vitamīnu - LYL premium C – ar ko tas ir efektīvāks par citiem plauktā esošajiem produktiem? Saņēmu lielisku paskaidrojumu:

tas ir dabisks

2 kapsulas LYL premium C satur 1004 mg vitamīna

īpašā LYLsmart™ tehnoloģija nodrošina to, ka vitamīns C organismā uzsūcas pakāpeniski (aptuveni 8 stundas)

šī lēnā uzsūkšanās ļauj organismam C vitamīnu izmantot atbilstoši organisma prasībām un pilnvērtīgi, respektīvi iedarbības augstākā efektivitāte ir garantēta

pateicoties ilgstošai izšķīšanai, tiek novērsts kuņģa kairinājums un mazināta alerģiskas reakcijas iespējamība

bezskābes C vitamīns (šis manai sirdij, precīzāk kuņģim, lika iegavilēt)

papildināts ar bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu. Tie palīdz uzsūkties C vitamīnam, jo tie aizkavē paša vitamīna oksidēšanos un uzlabo mūsu organisma šūnu elpošanu. Kā arī uzlabo asins kapilāru veselību, regulē cukura līmeni asinīs, samazina holesterīna saturu asinīs un normalizē žults sastāvu un, kas man ir īpaši svarīgi, palielina izturību pret stresu un mazina nogurumu. Secinu, ka LYL premium C netikai nekairinās manu kuņģi, bet palīdzēs tam labāk darboties. 2

Vēl farmaceite pastāstīja, ka šis vitamīns ir piemērots veģetāriešiem un vegāniem, kas manuprāt parāda, to, ka tas ir izstrādāts domājot un pielāgojoties mūsdienu cilvēka vajadzībām.

Nav divreiz jāsaka, ka iegādājos LYL premium C - sākumā gan vienu iepakojumu, ar domu notestēt uz sevis. Nu LYL premium C ir mans sabiedrotais ikdienas skrējienā jau otro nedēļu. Organisms, īpaši kuņģis šo vitamīnu uzņem lieliski, un pašai sajūta, ka esmu enerģiska un iedvesmota! Rītdien aptiekā nopirkšu LYL premium C vīram, bērniem un vecākiem, jo LYL premium C manā ģimenē ir ienācis uz palikšanu.

