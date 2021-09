Ceturtdien 38% jauno Covid-19 inficēšanās gadījumu konstatēti Rīgā, taču arī Rēzeknē palielinājies saslimušo skaits

Rīgā ir konstatēts 271 jauns saslimušais, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2205 cilvēki.

Rēzeknē vakar atklāti 42 jauni inficētie, Jēkabpils novadā - 32, Daugavpilī un Jūrmalā - katrā 29, Ventspilī un Valmieras novadā - katrā 26, Ādažu un Rēzeknes novadā - katrā 24, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Desmit un vairāk jauni saslimušie aizvadītajā dienā atklāti kopumā 31 Latvijas pašvaldībā.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2205, Valmieras novadā - 325, Jēkabpils novadā - 285, Daugavpilī - 247, Rēzeknē - 219, Jūrmalā - 193, Rēzeknes novadā - 184, Ogres novadā - 177, Liepājā - 170, Kuldīgas novadā - 167, Cēsu un Mārupes novadā - katrā 164, bet Jelgavā - 159 iedzīvotāji. Vienīgā pašvaldība Latvijā, kur pašlaik nav reģistrēti ar Covid-19 inficētie, ir nelielais Varakļānu novads.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 370,9 gadījumi.

19 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp desmit tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis 100 000 iedzīvotājiem ir Līvānu novadā, Rēzeknes pilsētā, Jēkabpils, Balvu, Valkas, Valmieras, Rēzeknes, Kuldīgas, Smiltenes, Ādažu, Mārupes un Ropažu novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 136 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 128 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 106 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.