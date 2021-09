3 praktiski veidi, kā ikdienā vairot enerģiju

Jo līdzsvarotāka jūsu enerģija visas dienas garumā, jo lielāka iespēja, ka būsiet produktīvs un darbspējīgs. Pareizo enerģijas avotu apzināšana un zināšanas par to, kā enerģiju pareizi uzglabāt, palīdzēs jums sasniegt savus labsajūtas mērķus.

Balstoties uz Herbalife Nutrition ekspertu padomiem un pieredzi, mūsu ķermeņa enerģijas avots ir uzturs. Mūsu ķermenis iegūst enerģiju no 3 galvenajām uzturvielām: olbaltumvielām, taukiem un ogļhidrātiem. Katrs no šiem makroelementiem ir atbildīgs par svarīgu funkciju, piemēram, ogļhidrāti darbojas kā ātrā degviela, tauki ir ļoti energoietilpīgi, bet olbaltumvielas tiek izmantotas enerģijai rezerves varianta gadījumā, jo to primārais pienākums ir veikt katras šūnas uzbūves funkcijas.

Papildus uzturam ir vairāki citi faktori, kas ikdienā ietekmē mūsu enerģijas līmeni, piemēram, fiziskās aktivitātes un stresa vadība, tomēr ķermenī esošo sistēmu, arī nervu sistēmas darbībai, nepieciešamie svarīgie vitamīni un minerālvielas tiek uzņemtas ar ēdienu.

1. Uzņemiet ēdienu enerģijai, nevis kuņģa aizpildīšanai

Atsaucoties uz Herbalife Nutrition ekspertu viedokli, stabilas un visas dienas garumā izlīdzinātas enerģijas plūsmas pamatā ir uzturs. Ikdienā ieteicams ieturēt 3 ēdienreizes, ieskaitot brokastis, kā arī uzņemt uzkodas 2 reizes starp galvenajām maltītēm. Tā kā mūsu ķermenis ražo enerģiju no uzņemtās pārtikas, optimālai enerģijas ieguvei nepieciešams pietiekams daudzums makro un mikroelementu, pretējā gadījumā cilvēks var justies noguris un miegains. Gremošanas sistēmas pamatā ir optimāls olbaltumvielu daudzums, jo tās kalpo gan kā degviela šūnu atjaunošanās un veidošanās procesam, gan arī kā ilglaicīgas un noturīgas enerģijas avots.

“Ir svarīgi atcerēties, ka bez pienācīga uzņemto olbaltumvielu daudzuma varētu būt grūti noturēt stabilu enerģijas plūsmu. Šeit es vēlos piebilst, ka Herbalife Nutrition ir izstrādājis 12 dažādas Produktu programmas – katra no Produktu programmām ir fokusēta uz konkrētu labsajūtas mērķi. Visi produkti, kas atrodami Produktu programmās, papildina viens otru kā puzles gabaliņiun veido sabalansēta uztura pamatu. Piemēram, Produktu programma “Enerģija” varētu būt īpaši noderīga tiem, kas vēlas uzzināt par alternatīvu risinājumu iespējām, kā ikdienā noturēt ilgstošu enerģijas plūsmu. Ar Produktu programmu “Enerģija”, jūs uzzināsiet, ka Herbalife Nutrition Olbaltumvielu kokteilis “Formula 1” ir ērta alternatīva maltītei ar sabalansētu kaloriju daudzumu, tajā pašā laikā saturot organismam nepieciešamās galvenās mikro un makro barības vielas. Šis produkts ir īpaši piemērots tiem, kam ikdienas steigā nav laika ieturēt maltīti. Savukārt gadījumā, ja enerģiju nepieciešams iegūt ātri, Herbalife Nutrition “Express” batoniņš ar šokolādes garšu būs maltītes aizstājējs, kas palīdzēs izvairīties no citām, kaloriju bagātām uzkodu opcijām. Tā sastāvā ir galvenās uzturvielas sabalansētā daudzumā, tostarp daudz olbaltumvielu un šķiedrvielu*,”tā Herbalife Nutrition uztura un skaistuma eksperte Irina Lizuna.

Viņa skaidro, ka katrai Produktu programmai ir 3 līmeņi- bāzes, paplašinātais un progresīvais. Katrs no tiem piedāvā atšķirīgu produktu komplektu, kas atbilst cilvēka izvēlētajam mērķim.

2. Vingrinājumi, kas palīdzēs pārvarēt nogurumu

Daudzi no mums treniņu laikā un pēc tiem ir piedzīvojuši eiforijai līdzīgu laimes un enerģijas sajūtu. Tā nav maģija – tie ir ķīmiskie procesi, kas notiek mūsu ķermenī sportošanas laikā un pēc tās. Tie ir “laimes” hormoni, kas var izdalīties mūsu smadzenēs, piemēram, serotonīns, dopamīns, endorfīni.

“Pat ātra 10 minūšu pastaiga var palielināt jūsu enerģijas līmeni un uzlabot garastāvokli. Runājot par enerģijas pastiprinātājiem, kas lietojami pirms treniņa, viens no maniem iecienītākajiem ir Herbalife Nutrition “Liftoff”**. Es iesaku lietot “Liftoff” 30-60 minūtes pirms treniņa*. Tā sastāvā esošais kofeīns un guarana kombinācijā ar C vitamīnu palīdz mazināt nogurumu un sanīkumu,” tā Herbalife Nutrition fitnesa eksperte Linda Patkovska.

3. Veido savu ikdienas rutīnu vienmērīgam un noturīgam enerģijas līmenim

Mazām lietām ir nozīme – jūsu ikdienas lēmumiem ir ietekme uz enerģijas daudzumu. Tāpēc ir svarīgi izveidot vienkāršu ikdienas rutīnu, kas palīdzētu vairot enerģiju un produktivitāti.

Kā svarīgus ikdienas ieradumus fitnesa eksperte L. Patkovska min, piemēram, izdzert glāzi ūdens no rīta tūlīt pēc pamošanās. Tas palīdz atjaunot šķidruma līmeni organismā, jo tas miega laikā ir “strādājis” visu nakti. Kontrastduša 3-5 reizes pirms brokastīm var veicināt asins plūsmu. Bet vieglas intensitātes fiziskās aktivitātes 10-15 minūšu garumā, piemēram, jogas tehnika “Sveiciens saulei”v ai vienkārši svarcelšanas vingrinājumi** var arī paaugstināt ķermeņa temperatūru, veicināt asins plūsmu un skābekļa piegādi organismam.

“Ir svarīgi atcerēties, ka arī lietas, ko darām pirms gulētiešanas, tiešā veidā ietekmē pašsajūtu nākamajā rītā. Es iesaku lietot Herbalife Nutrition Niteworks***, kas arī ir iekļauts Produktu programmā “Enerģija”. Šī nakts uztura bagātinātāja sastāvā ir L-arginīns un L-citrulīns, kas palīdz organismam radīt dzīvībai svarīgo slāpekļa oksīdu un veicina asins plūsmu sirds, smadzeņu un citu orgānu darbībai,” iesaka L. Patkovska.

*Hronisku saslimšanu vai notiekoša ārstniecības procesa gadījumā, konsultējieties ar savu ārstu pirms Herbalife Nutrition produktu lietošanas.

**Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

***Lūdzu, konsultējieties ar speciālistu, ja veica izmaiņas savā treniņu plānā.

