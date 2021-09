Neatstājiet visu tikai vakcīnas ziņā!

"Pārbaudes rezultātiem, kurus saņēmu augusta sākumā, nevajadzēja mani pārsteigt, jo man bija visi simptomi. Kā reportierim man vajadzēja saprast, ka tas var notikt, bet kaut kāda daļa manis nevēlējās tam ticēt. Man bija atklāts Covid-19, lai arī es biju saņēmis divas vakcīnas devas. Otro - aprīlī. Es biju tikai vēl viens piemērs starp fantāzijām un nikno pandēmijas realitāti, kur pat vakcinētie var saslimt."

Viņš norāda, ka nav ne jausmas, kur inficējies. "Es tāpat kā daudzi amerikāņi pēc vakcinācijas biju atbrīvojies, vairs neievērojot distancēšanos un masku lietošanu."

NPR reportieris skaidro, ka vakcinētie amerikāņi tagad plaši izmanto aviācijas pakalpojumus, satiek draugus, apmeklē pasākumus.

"Tās bija nožēlojamas piecas dienas. Es iekritu gultā nespēkā tikai pēc atnākšanas no virtuves vien. Rezumējot manu saslimšanu, teikšu, ka tā ierindojama kopā ar sliktāko gripas saslimšanu. Pat pēc tam, kad drudzis bija beidzies, es vēl vairākas nedēļas jutos slikti. Apmēram mēnesi vēlāk esmu pilnībā atguvies."

Viņš atzīst, ka bijis mierinoši apzināties, ka izredzes nokļūt slimnīcā viņam bija niecīgas pat ar delta variantu.

"Protams, man ļoti paveicās. Es necīnījos pret vīrusu tikai ar savu imūnsistēmu, kā to darīja miljoniem amerikāņu, kamēr vakcīnas vēl nebija plaši pieejamas. Tāpat lielākajā daļā pasaules vakcīnas joprojām ir tāls solījums."

NPR reportieris atzīst, ka, ja varētu pagriezt laiku atpakaļ, tad būtu bijis piesardzīgāks. "Neatstājiet visu tikai vakcīnas ziņā! Valkājiet maskas, turieties prom no lielām ļaužu pulcēšanās vietām, samaziniet ceļošanu, vismaz līdz brīdim, kad viss nomierināsies."

Vakcīna nav ložu necaurlaidīga, bet samazina smagas saslimšanas risku

Vakcīnas pilnībā negarantē aizsardzību pret Covid-19 infekciju, vēl jo vairāk pret delta variantu. Tomēr tās ļauj vieglāk pārslimot vīrusu un samazina hospitalizācijas iespējamību.

"Bija tik liela sākotnējā eiforija par to, cik labi šīs vakcīnas darbojas," saka Sietlas infekcijas slimību ārsts Džefs Dučins. "Es domāju, ka mēs - sabiedrības veselības un medicīnas aprindās - veicinājām iespaidu, ka šīs vakcīnas ir ložu necaurlaidīgas.

Ir jākliedē cerības, ka jūsu dzīvē vairs nav Covid-19. Ir jāsaglabā modrība attiecībā uz piesardzības pasākumiem."

Esmu vakcinējies, cik lielas izredzes man bija saslimt?

Molekulārās medicīnas profesors Ēriks Topols NPR reportierim skaidro, ka tieši delta varianta izplatība izmainījusi situāciju. "Es domāju, ka iespēja saslimt ar simptomātisku infekciju ir ievērojami palielinājusies."

Vienlaikus viņš akcentē, ka tas nemazina nepieciešamību vakcinēties, jo dati rāda, ka vakcinētajiem joprojām ir ievērojami mazāka iespēja inficēties nekā tiem, kuri šādā veidā nav aizsargāti. Risks, ka nevakcinētais saslims ir piecas reizes lielāks, bet hospitalizācijas risks ir pat desmit reizes lielāks.

Kalifornijas Universitātes profesors Roberts Vakters skaidro, ka vakcinētam cilvēkam imūnsistēma saslimšanas gadījumā "sakārtos savu darbību un kavēs šīs infekcijas nokļūšanu plaušās", kas ir ļoti svarīgi.

Jaunākie Apvienotās Karalistes pētījumi liecina, ka vakcinētiem cilvēkiem ir aptuveni par 50% mazāka iespēja saslimt ar garo Covid-19 nekā tiem, kuri nav vakcinēti.

Garā Covid-19 cēlonis joprojām nav zināms, tāpēc tas vēl vairāk sarežģī pētnieku ainu, taču šie agrīnie pierādījumi sniedz zināmu pārliecību. "Var būt daži simptomi, piemēram, ilgstošs nogurums, taču pētījumi liecina, ka vakcinācija var arī samazināt iespēju iegūt ilgstošus Covid-19 simptomus," saka Kalifornijas Universitātes infekcijas slimību ārste Frančeska Torriani.

"The New England Journal of Medicine" nesen publicēts pētījums liecina, ka vakcīnu efektivitāte ir zemāka tieši pret delta variantu.

Neskatoties uz to, ka 54% ASV iedzīvotāju ir vakcinēti, nedēļas laikā vidēji dienā tur tiek atklāti 152 000 jaunu Covid-19 gadījumu, kas ir vairāk nekā pavasarī. Tas tiek skaidrots ar delta varianta izplatību.

Vai vakcinētais var izplatīt vīrusu?

NPR reportieris atzīst, ka, jūtot pirmos simptomus, sācis ieturēt distanci no saviem ģimenes locekļiem un ievērojis piesardzības pasākumus. Neviens no viņa ģimenes locekļiem nesaslima.

"Pat pilnīgi vakcinēti, asimptomātiski indivīdi var pārnēsāt vīrusu," saka Rokfellera universitātes ārsts zinātnieks Roberts Darnels.

Delta variants ir vairāk nekā divas reizes lipīgāks nekā sākotnējais vīrusa celms. Vēl nav noskaidrots, cik liela ir iespējamība, ka vakcinētie cilvēki izplatīs vīrusu, bet tiek uzskatīts, ka vakcinētajiem vīruss organismā samazinās ātrāk.