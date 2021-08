Bērni ar Covid-19 slimo vieglāk, tomēr tā tāpat ir loterija

Protams, ir izņēmumi, taču ievērojami lielākā daļa izslimo ļoti viegli. Biežākie simptomi bērniem ir galvassāpes un nogurums, ir arī sāpes kaklā, ožas un garšas zudums. Pētnieki arī apgalvo, ka bērniem kopumā ir mazāks risks inficēties.

Jo vecāki, jo grūtāk

Šie secinājumi publicēti medicīnas žurnālā "Lancet Child and Adolescent Health". Zinātnieki novēroja 1734 bērnus vecumā no pieciem līdz 17 gadiem klīnikās un mājās no pagājušā gada septembra līdz šā gada februārim.

Visiem bija pozitīvs Covid-19 tests, bet mazāk nekā vienam no 20 bērniem novēroti slimības simptomi četras un vairāk nedēļas un tikai katram piecdesmitajam – vairāk nekā astoņas nedēļas.

Lielāki bērni parasti slimo ilgāk nekā sākumskolas vecumā – no 12 līdz 17 gadu grupai vajadzīga nedēļa, lai atlabtu, jaunākiem bērniem parasti piecas dienas. Nevienā gadījumā nav atklātas neiroloģiskas izpausmes, piemēram, lēkmes vai samaņas zudums.

Pētīts arī tāds pats bērnu skaits ar slimības simptomiem, bet ar negatīvu testa rezultātu. Tikai 15 bērni no 1734 cieta no slimības izpausmēm vismaz 28 dienas.

Riskants mierinājums

“Jā, arī bērni saslimst ar kovidu, un dažiem slimības sekas var palikt ilgi. Tomēr tas notiek ļoti reti, un ievērojami lielākā daļa bērnu ar laiku pilnībā atlabst,” saka pētījuma līdzautore Emma Dunkana, klīniskās endokrinoloģijas profesore. Pētnieki atgādina, ka uz bērniem ilgstošas sekas tāpat var atstāt saaukstēšanās un gripa.

Šis pētījums varētu patikt vakcinācijas pretiniekiem, tomēr der izsvērt, vai tiešām ir vērts spēlēt loteriju ar vīrusu. Bērni, smagi vai pat vispār nesaslimstot, to var atnest pieaugušajiem, un nepotētajai vecmāmiņai slimība var būt liktenīga. Turklāt ir risks, ka bērns pats trāpīsies smago sirdzēju grupā. Martā Igaunijā no kovida nomira 11 gadu veca meitene, kurai nebija nekādu citu slimību.

Reālā pieredze

Divu mazu puisēnu māmiņa Sabīne Utināne ir dalījusies ar savu pieredzi. Viņa inficējās savā 30. dzimšanas dienā 1. oktobrī, kaut arī svinības noritēja ārā, svaigā gaisā. Sasirga arī bērni, vīrs, viņa vecāki. “Maniem divus un trīs gadus vecajiem dēliem gāja laikam pat grūtāk, jo klepus bija traks, jaunākajam – līdz vemšanai,” atceras Sabīne.

“Nevarētu teikt, ka viņi kovidu būtu izslimojuši viegli,” "Tautas Veselības Avīzei" teic Sabīne. Viņi ir iekļauti Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas kovidu izslimojušo bērnu grupā, kur tiek veikti sīkāki izmeklējumi un sekots veselībai.

“Nododam analīzes. Sākumā vienam puikam bija paaugstināts aknu ferments ALAT, bet otram būtiski samazināti trombocīti, ilgtermiņā gan lielu seku nebija – skraida priecīgi un laimīgi,” atklāj māte. Der zināt, ka antivielu līmenis bērniem septiņus mēnešus pēc slimošanas ir ievērojami krities.

Nevēlas riskēt

Aprīlī Sabīne vakcinējās: “Interesanti, ka pēc potēšanās mans garais kovids strauji atkāpās. Jau divas trīs nedēļas pēc pirmās vakcīnas varēju sākt samazināt zāļu devu, pamazām sāka atgriezties spēks un varēju sākt ar pastaigām saudzīgi trenēt sirdi.”

Viņas ģimenē visi ir vakcinējušies. “Negribas piedzīvot brīdi, kad slimnīcas atkal būs pārpildītas ar nevakcinētajiem un, piemēram, manai omei būs aizkavēta palīdzības sniegšana kādas citas slimības gadījumā.”