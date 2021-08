Zinātnieks Ivars Kalviņš: Mūsu uzdevums vakcinējoties, ir panākt, lai mēs nenomirtu

Atbildot uz skatītājas jautājumu, vai gripas vīrusam ir līdzības ar Covid-19, I. Kalviņš šādus apgalvojumus nosauc par pasakām: “Šie te vīrusi absolūti nav līdzīgi. Pēc izpausmēm un organisma reakcijas – jā, kā uz jebkuru vīrusu – bet pēc uzbūves, pēc satura nekādi. Jūs nevarat vakcinēties pret jebkuru citu vīrusu un sagaidīt aizsardzību pret citu. Gripas vakcīna nepalīdz pret koronavīrusiem nekādā veidā.”

Kā norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, arī vakcinējoties pret gripu, ar to saslimst un letālu gadījumu ir mazāk. Ar Covid-19 vīrusu un vakcināciju pret to ir tas pats – saņemot poti mēs nesaslimsim smagi, lai ārstētos slimnīcā vai mirtu no vīrusa komplikācijām. “Protams, mēs varam joprojām inficēties, bet šādā veidā iegūsim papildus imunitāti, jo būsim viegli vai bez simptomiem pārslimojuši,” norāda zinātnieks.