Vakcīnas dēļ uz kara takas nostājas mediķu arodbiedrība un imunologi

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris intervijā RīgaTV 24, komentējot Covid-19 vakcīnu drošumu, teica, ka cilvēkiem, kuriem ir 25 un vairāk gadi, ir ļoti ieteicams vakcinēties, bet “cilvēkiem, kuri ir jaunāki par 25 gadiem, vairs nevarot viennozīmīgi apgalvot, ka vakcinācija ir droša”.

Arodbiedrība: “Tas ir maldinoši”

Šos Kera apgalvojumus steidza noraidīt Zāļu valsts aģentūras (ZVA), Imunizācijas valsts padomes (IVP) un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti, kas tos nodēvēja par “maldinošu informāciju”. Tūlīt atkal sekoja arodbiedrības paziņojums, kas ZVA, IVP un SPKC viedokļus nodēvēja par “maldinošiem”.



LVSADA norādīja, ka “vakcinācija pret Covid-19 nav vienādi droša visās vecuma grupās”: “Atbilstoši jaunākajiem datiem, kas pieejami Amerikas Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā, jauniem vīriešiem (12–24 gadi) miokardīta risks pēc otras mRNS tipa vakcīnas (“Pizer–BioNTech” un “Moderna”) devas pārsniedz ar Covid-19 saistīto hospitalizāciju risku. Īpaši tas attiecas uz 12–17 gadus veciem jauniešiem, kuriem miokardīta risks pārsniedz hospitalizācijas risku aptuveni sešas reizes”.

Vienlaikus arodbiedrība strikti apgalvo: “ZVA, IVP un SPKC nav atspēkojusi nevienu no LVSADA uzrādītajiem zinātniskās informācijas avotiem; šo institūciju paziņojumā veltīgi meklēt atsauces uz zinātniskām publikācijām. Toties paziņojums satur vairākas neprecizitātes”.

Imunizācijas padome: “Arodbiedrība diskreditē veselības aprūpi”

Toties IVP priekšsēdētāja Dace Zavadska pauž: “LVSADA un tās prezidenta paustais par vakcīnu pret Covid-19 efektivitāti dažādās vecuma grupās ir apzināti sagrozīts, no kopējā konteksta atrauts un tādējādi maldinošs saturs”. Imunoloģe teic, ka šos apgalvojumu ir izteikuši cilvēki, kas vāji orientējas imunizācijas jomā un ikdienā ar to nestrādā, paziņojumā ietvertā informācija nav balstīta korektos zinātniskos datos, un noteikti nepārstāv profesionālo ārstu un ekspertu kopienas viedokli. Pēc ekspertes sacītā, šis paziņojums ir pretrunā ar uz pierādījumiem balstītas medicīnas pamatprincipiem un diskreditē veselības aprūpes nozares profesionalitāti, veicina bažas un neuzticēšanos ārstiem un veselības aprūpes ekspertiem, kā arī var nodarīt milzīgu kaitējumu sabiedrības veselības saglabāšanai un veselības aprūpes nozarei kopumā.

Savukārt Zāļu valsts aģentūras Farmakovigilances nodaļas vecākā eksperte un Eiropas Zāļu aģentūras Zāļu drošuma komitejas Latvijas pārstāve Zane Neikena aicina nebalstīties tikai uz vienu publikāciju, sniedzot komentārus, kam var būt būtiska ietekme uz sabiedrības veselību:

“Balstoties uz vienu publikāciju vai vienas personas viedokli, nekad nevar izdarīt visaptverošus secinājumus par zāļu drošumu un to guvuma-riska līdzsvaru, un izteikt viedokli par lietām, kas būtiski ietekmē sabiedrības veselību”.

Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs Ģirts Briģis, iztirzājot LVSADA paustos argumentus, iezīmēja tajos dažādus trūkumus. Eksperts skaidroja, ka avoti, uz kuriem atsaukusies LVSADA, ir cienījami, taču tās nav zinātniskās publikācijas, bet gan drīzāk izglītojoši viedokļraksti, kas domāti mediķiem.

Sirds iekaisums pēc infekcijas

IVP norāda, ka apjomīgi dažādu pasaules valstu dati un pētījumu rezultāti par vakcīnu pēcreģistrācijas laika posmu, kā arī miljardiem saņemto vakcīnas devu pasaulē apstiprina līdz šim pausto, ka vakcinācija ir droša un efektīva plašam iedzīvotāju lokam.

Līdz šim Latvijā saņemti seši iespējamu blakusparādību ziņojumi par miokardītu pēc Covid-19 mRNS tehnoloģijas vakcīnu saņemšanas. Piecos gadījumos personām vecuma grupā no 12 līdz 35 gadiem ir apstiprināta ticama saistība ar vakcināciju, bet vienā gadījumā personai vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem nav pārliecinošu pierādījumu par miokardīta diagnozi. Piecos no šiem gadījumiem ziņots par miokardītu vīriešiem pēc otrās devas saņemšanas, bet vienā gadījumā par miokardītu sievietei pēc pirmās devas saņemšanas. ZVA rīcībā esošā informācija liecina, ka visos gadījumos pacienti ir izveseļojušies vai izveseļojas.

Miokardīts un perikardīts ir sirds iekaisuma slimības, kas var attīstīties infekcijas vai imūnas saslimšanas rezultātā. Šīs saslimšanas parasti pāriet pašas vai ārstēšanas rezultātā. Dažādos avotos minētā miokardīta un perikardīta sastopamība Eiropas Ekonomikas zonā svārstās no 1 līdz 10 gadījumiem uz 100 000 cilvēku gadā, informē ZVA. Bet miokardīta un perikardīta sastopamība ASV ir 40,6 gadījumu uz 1 000 000 vīriešu vecumā zem 30 gadiem, un ASV Slimību kontroles centrs un ASV Imunizācijas padome rekomendē vakcināciju pret Covid-19 šajās vecuma grupās.