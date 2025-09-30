Astoņpadsmit mēnešu laikā iegūts haoss un atmiņas zudums: vai gludekli no rīta izslēdzu?
Burvīgs, saulains un nesteidzīgs vasaras darba dienas rīts. Es laicīgi piecēlos, paspēju iedzert rīta kafiju, sagatavot savu sejas ādu dienas skrējienam un protams izveidot visskaistāko savu biroja dāmas tēlu. Izeju no mājām un laimīgi dodos darba virzienā, kad manā galvā uzrodas jautājumu kopums – Vai es izslēdzu gludekli? Tiešām, kā tad bija? Vai es izslēdzu visas gaismas un aizslēdzu durvis? Ko darīt? Doties atpakaļ, vai cerēt, ka tomēr visu izdarīju? Kāpēc es neatceros to, ko darīju pirms brīža? Sāku satraukties par savas atmiņas kapacitāti un domāt, kas ar mani ir noticis? Vai tiešām pat nepārkāpjot četrdesmit gadu slieksni, nevaru vairs uzticēties savai atmiņai?
Ierados darbā un, pirms pārlasīt ik rīta ziņu portālus – iegrimu interneta dzīlēs, lai rastu jautājumu – kas ar manu atmiņu? Uzdūros nesenam pētījumam, kas mani nedaudz nomierināja, jo, kā izrādās pēc gada dzīvojot vispasaules vīrusa režīmā ir radies tāds fenomens kā Covid-19 smadzenes. Tātad, tā nav tikai mana izjūta un šī aizmāršība, nemiers un haoss galvā ir novērots lielai daļai pasaules iedzīvotāju pēc 18 mēnešiem pavadītiem dažādu, mainīgu ierobežojumu režīmā. Neskaidra dienas rutīna, vientulība, hronisks stress, bailes un zaudējumi, ko tas nes līdzi, rada bojājumus smadzeņu struktūrai un tās funkcijām.1
Skaidrs, ka es tāda neesmu viena, bet, ko tad darīt un vai tas ir uz ilgu laiku?
Zinātniekiem un ārstiem ir iepriecinoša atbilde, jo kā vēsta Bostonas Universitātes publiskās veselības eksperte Galea: “Lielākai daļai cilvēku šīs problēmas spontāni atrisināsies, bet ir kāda daļa – apmēram trešdaļa, bet tas pagaidām ir tikai minējums – kam būs nepieciešama papildus palīdzība.”2 Nodomāju, pat, ja es trāpīšos šajā trešajā daļā no sabiedrības, šī mana prāta migla ir kliedējama ar atbalstu manām smadzenēm un mentālajai veselībai.
Līdz uzzinām, kurā no sabiedrības daļām mani var klasificēt, jūtu, ka jāmeklē kāda atbalstoša terapija, kas palīdzēs stiprināt manu atmiņu. Nolēmu par šo problēmu konsultēties pie neiroloģes Dr. Anitas Djačenko, kura man ieteica lietot kādu uztura bagātinātāju, kura sastāvā ir dabisks astaksantīns. Kā pastāstīja ārste, astaksantīns ir viens no spēcīgākajiem dabā zināmajiem antioksidantiem, kas dabā tiek iegūts no mikroaļģēm Haematococcus pluvialis. Šis antioksidants pozitīvi ietekmē smadzeņu audus, uzlabo koncentrēšanās spējas un atmiņu. Pēc šīs konsultācijas jutu, ka esmu atradusi palīgu, lai cīnītos ar savu problēmu. Vēl tikai jāatrod šāds līdzeklis, kas ir pieejams Latvijā.
Izpētot aptiekas piedāvājumu, es par savu ikdienas palīgu izvēlējos LYL ASTAXANthin. Šis Latvijas farmācijas uzņēmuma LYL love your life® produkts, man būs vispiemērotākais, jo tā saturā ir dabisks astaksantīns, kas ir ne tikai dabai draudzīgs, bet arī spēcīgāks par mākslīgi veidoto, viena kapsula satur 4mg astaksantīna. Tā kā reiz ir ieteicamā dienas deva pieaugušam cilvēkam, tātad nekādas čupas ar kapsulām katru dienu.
Lasot pieejamo informāciju par LYL ASTAXANthin, uzzināju vēl vairākus ļoti iepriecinošus faktus – tas palēnina UV starojuma izraisītu ādas novecošanu, samazina ādas mitruma zudumu un pigmentācijas plankumu rašanos. Lietojot šo astaksantīnu, es ne tikai pabaroju savas smadzenes, bet arī palīdzu savai ādā ilgāk būt jaunai un skaistai. Tas taču ir milzīgs ieguvums sievietes skaistuma bāram. Tagad tikai atcerējos, ka tas taču ir tas pats jaunības saglabāšanas brīnumlīdzeklis, par kuru 10 gadus atpakaļ runāja Opra Vinfrija savā sarunu šovā. Esmu ļoti priecīga, jo saprotu, ka esmu atradusi sev dabisku un spēcīgu palīgu savām ikdienas gaitām.
