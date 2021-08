Kad bērna veselībai ar sauli vien nepietiek!

Plānojot sagatavoties puņķu-klepus-temperatūras sezonai laicīgi, meklēju iespēju, kā laicīgi nodrošināties, ka mazo lutekļu imunitāte ir gadsimta notikumam atbilstoša. Sākumā šķita viss vienkārši – saule! Un šī vasara mūs ar to lutināja.

Vai ir iespējams uzkrāt D vitamīnu no saules, tā, lai pietiktu visai ziemai? Līdzīgi kā apēdot 7 kg zemeņu vasarā, ar mērķi uzņemt vitamīnus ziemai. Tik daudz, lai D vitamīns pietiktu organismam nepieciešamajā daudzumā vismaz nākamo četru mēnešu garumā, ir utopija - tā atzīst speciālisti. Izrādās, jau 30 dienu laikā D vitamīna krājumi, ko mūsu organisms sintezējis no uzturēšanās saulē, samazinās par pusi un pēc tam turpina sarukt.

Tāpat uzzināju, ka Latvijā tā sauktā D vitamīna uzņemšanas laika zona beidzas jau 4. augustā! Pētījumi pierāda, ka D vitamīna sintēze ādā saules ietekmē sākas tikai tad, kad saules staru leņķis pārsniedz 50 grādus attiecībā pret horizontu jeb tad, kad, skatoties uz savu ēnu, tā ir nedaudz īsāka par augumu. Pie tam ieteicamās stundas, kad iedarbināt D vitamīna saules dzirnaviņas, ir tieši dienas vidus. Neprāts, vai ne? Jo zinām, ka tas arī ir laiks, kad ir īpaši augsts saules UV faktors, un, kad nav ieteicams ilgstoši atrasties saules peldēs, ja vēlamies izvairīties no nopietnām ādas slimībām.

Konstatēju, lai bērna imunitāte būtu spējīga atvairīt vīrusus, ir nepieciešama D vitamīna uzņemšana visa gada garumā arī tad, kad saulīte mums nav pieejama, vai vismaz uzreiz pēc tam, kad saules spēks vitamīna uzņemšanai vairs netiek dāvāts jeb, kā minēju iepriekš – jau ar šonedēļu!

Vēl paliek iespēja D vitamīnu uzņemt ar pārtiku. Diemžēl, izpētot pieejamo informāciju par produktiem, kas nodrošina D vitamīna uzņemšanu un to nepieciešamo daudzumu, nonācu pie secinājuma, ka mani bērni nav spējīgi ik dienas apēst tādu apjomu pārtikas. Piemēram, lai uzņemtu D vitamīna dienas profilaktisko devu (tas nozīmē, ka D vitamīna rezervēm organismā jau ir jābūt pietiekamā līmenī) būtu jāapēd 13 olas.

Nolēmu ar savām bažām vērsties pie ģimenes ārsta. Viņš ieteica vispirms nodot asins analīzes, lai saprastu, kāds ir esošais D vitamīna daudzums. Pēc nedēļas atgriezos, lai dzirdētu pozitīvus vārdus – mūsu kuplā pulciņa analīzes rezultāti liecina, ka šis vitamīns ir normas robežās. Tomēr ārsts piekodināja, man sekot, lai bērni dienā uzņem ieteicamo profilaktisko D vitamīna devu – kas manējiem, 2 līdz 6 gadi lielajiem raušiem, būtu 600 starptautiskās vienības (SV). Atkal pārdomas?! Ģimenes ārsts aicināja izpētīt aptiekās pieejamo uztura bagātinātāju klāstu.

Un te atbilde man jau bija rokā! Atcerējos, ka, ziemai iestājoties, atzinīgus vārdus no citu mazuļu māmiņām dzirdēju par LYLsunD3 KID. Devos uz aptieku, ar mērķi atrast kastīti, kas rotāta ar saules stariem un spilgtiem papagaiļiem! No aptiekāres uzzināju, LYLsunD3 KID ir Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® radīts produkts bērniem – drošs veids, kā mazajiem uzņemt nepieciešamo 600 SV D3 vitamīna dienas devu. Tas ir dabiskas izcelsmes D3 vitamīns ar apelsīnu garšu, izsmidzināmas mikroemulsijas spreja fromā. Viens LYLsunD3 KID izsmidzināmā spreja pūtiens zem mēles vai vaiga iekšpusē un bērns ir gatavs doties savās dienas gaitās. Vēl aptiekāre piebilda, ka pati uzticas šim produktam un seko, lai mazdēls to lietotu regulāri, arī tāpēc, ka LYLsunD3 ražotāji regulāri veic pētījumus un seko līdzi, lai produkts patiesi pildītu savu uzdevumu – tātad, ļautu arī mums, bērnu vecākiem, būt drošiem, ka nostiprinām knēveļu veselību.

Mūsu ģimenē LYLsunD3 KID lietošana jau ir kļuvusi par ik rīta rituālu, jo katrs zina, ka pirms iziešanas no mājām ir jāiepūš mutē garšīgais un aukstajai sezonai, kas tuvojās, tik ļoti nepieciešamais D3 vitamīns.

Augustā, gatavojoties mācību gada sākumam, LYLsunD3 KID ir iespējams iegādāties ar atlaidi līdz -25% lielākajos aptieku tīklos Latvijā.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®.