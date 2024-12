Braucot ar CSDD izsniegto “slimības lapu”, var saņemt arī sodu no policijas

Policisti, kuriem uzticēts pieskatīt satiksmi, norāda, ka CSDD izsniegtajam protokolam ir tikai informatīva nozīme. “Mums šī informācija nav saistoša. Ja, pieņemsim, vadītājs brauc un viņam nedeg tuvās gaismas lukturis. Mēs viņam uzliksim sodu vai brīdināsim,” par “balto lapu” stāsta Valsts policijas Reaģēšanas biroja 3. nodaļas priekšnieks Verners Vangravs. Līdz ar to pats galvenais ir atcerēties arī ikdienā pieskatīt to, kādā stāvoklī ir auto, jo likuma izpratnē katrā reizē, kad dodaties satiksmē, esat atbildīgs par to.