Ziemas prieku nebūs? Ķekavas novada dome atbrauc un novāc slidotavu Titurgā. Vietējie nikni

Jāatgādina, ka iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iegādāties lietotus bortus – tie ekspluatācijā ir jau no 2000. gadu sākuma, līdz ar to, pirms to montāžas bija jāveic to remonts. Uzskatām, ka ļoti svarīgi šādu laukumu ekspluatācijas drošībā ir instrukcijas ievērošana montāžas laikā, lai bortu savienojumi būtu triecienizturīgi un tiktu novērsts traumu gūšanas risks.