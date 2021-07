Bijušais Straupes Republikāniskās narkoloģiskās slimnīcas galvenais ārsts, neviennozīmīgi vērtēto publikāciju, kas vērsās pret feminismu un attaisnoja vardarbību pret sievietēm, autors Rudzītis sociālajā tīklā „Twitter” ierakstījis visnotaļ satraucošus apgalvojumus:

„Kolēģe, kura taisa ehokardiogrammas, stāsta, ka ir redzams, kā vakcinētajiem degradējas sirds muskulatūra. Bet - par to nedrīkst runāt arī profesionālajā vidē, tas vējo gaisā” un „Vakcinējieties, bet, kad saņemsiet autoimūnas reakcijas, nedomājiet par tām kā nesaistītām ar vakcīnu”. Jauns.lv šos apgalvojumus lūdza izskaidrot Valsts Zāļu aģentūrai. Aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Tanita Tamme-Zvejniece pastāstīja:

Kolēģe, kura taisa ehokardiogrammas, saka, ka ir redzams, kā vakcinētajiem degradējas sirds muskulatūra. Bet - par to nedrīkst runāt arī profesionalajā vidē, tas vējo gaisā. — Viesturs Rudzītis (@VRudzitis) July 16, 2021

Sirds muskulatūras degradācija pēc vakcinācijas nav reģistrēta

„Zāļu valsts aģentūra (ZVA) norāda, ka apgalvojumam par vakcīnu izraisītu sirds muskulatūras degradāciju nav pietiekama zinātniska pamatojuma. Šādas izmaiņas pēc vakcinācijas nav novērotas nevienā no veiktajiem vakcīnu klīniskajiem pētījumiem. Šādas izmaiņas neapstiprina arī pēcreģistrācijas dati.

Tāpat vēršam uzmanību, ka ļoti retos gadījumos pēc vakcinācijas ar mRNS tipa vakcīnām (“Comirnaty” vai “Moderna”) var attīstīties miokardīts un perikardīts.

Eiropas Zāļu aģentūras Drošuma komiteja (tās sastāvā ir arī eksperti no Latvijas Zāļu valsts aģentūras) veikusi padziļinātu analīzi, izvērtējot 145 miokardīta gadījumus, kas saņēmuši vakcīnu “Comirnaty” un 19 gadījumus pēc vakcīnas “Spikevax” saņemšanas. Tika vērtēti arī 138 perikardīta gadījumi pēc vakcinācijas ar “Comirnaty” un 19 gadījumi pēc “Spikevax” saņemšanas. Jānorāda, ka tas ir ļoti neliels uz kopumā ES un EZZ dalībvalstu iedzīvotāju ievadīto vakcīnu devu skaitu. Līdz 31. maijam ES un EZZ ievadīti aptuveni 177 miljoni “Comirnaty” devu un 20 miljoni “Spikevax” devu.

Līdz 13. jūlijam Latvijā iesniegti četri blakusparādību ziņojumi par miokardītu pēc vakcīnas “Comirnaty” saņemšanas un viens pēc “Spikevax” saņemšanas. Līdz 13. jūlijam nav saņemts neviens blakusparādību ziņojums par perikardītu”.

Autoimūnas reakcijas rodas ļoti retos gadījumos

„Saskaņā ar vakcīnu zāļu aprakstu, cilvēki ar novājinātu imunitāti var vakcinēties, jo tiem var būt lielāks Covid-19 risks. ZVA informē, ka atsevišķas autoimūnas reakcijas var rasties ļoti retos gadījumos pēc jebkuru vakcīnu lietošanas. Līdz ar to pēc jebkuras vakcīnas saņemšanas ir būtiski sekot līdzi savam veselības stāvoklim un nekavējoties vērsties pie ārsta, ja rodas jebkādas bažas par savu veselību.

ZVA atgādina, ka vakcīnas tiek reģistrētas jeb apstiprinātas tikai tad, ja tiek saņemti uzticami zinātniski pierādījumi, ka tās atbilst stingrām ES prasībām vakcīnu iedarbīgumam, drošumam un kvalitātei.

Vakcīnas pret Covid-19 stimulē vakcinētā cilvēka organisma imūnisistēmu, kā rezultātā organisma īpatnību dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb paredzētas blakusparādības.

Vakcīnas nesatur dzīvu vīrusu, tās ir ražotas rūpnieciski un nevar izraisīt nevienu no infekcijas slimībām, no kurām tās pasargā. Turklāt ikviena vakcīna īsi pēc vakcinēšanās sadalās un izvadās no organisma. Vakcīna veicina antivielu un šūnu imunitātes veidošanos organismā, lai pēc sastapšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu, kas izraisa Covid-19, tas tiktu atpazīts un iznīcināts.

Katrs uz vakcīnu reaģē individuāli, tāpēc nav iespējams paredzēt, kuram būs, kuram nebūs blaknes. Pētījumi apliecina, ka izteiktākas blaknes ir jaunākiem cilvēkiem.

Covid-19 vakcīnu biežākās blakusparādības ir paaugstināta ķermeņa temperatūra (dažkārt virs 38°C), drudzis, galvassāpes, reibonis, nogurums, miegainība, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī slikta dūša, caureja, vemšana. Pilnīga informācija par visām vakcīnas blakusparādībām ir norādīta vakcīnu lietošanas instrukcijās, kas ikvienam ir pieejamas Zāļu reģistrā.

Saistītās ziņas "Sievietēm kaut kā izdodas sevi apčakarēt," - Viesturs Rudzītis par to, kur meklēt dzīves piepildījumu Viesturs Rudzītis: "Homoseksualitātes izņemšana no slimību klasifikācijas bija kļūda" Viesturs Rudzītis dalās publiskās pārdomās par Parādnieku, monogāmiju un poligāmiju

Ja pēc vakcīnas saņemšanas pacientam rodas bažas par novērotajām blakusparādībām, aicinām vērsties pie sava ārsta”.