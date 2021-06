unsplash.com

Desmit (papildu) iespējas, kā nodzīvot līdz 100

Esi vesels "Ko Ārsti Tev Nestāsta"

Angļu izdevumam "What Doctors Don't Tell You" nesen iznāca simtais numurs, kopš tas tiek izdots žurnāla formātā. Līdz 2012. gada septembrim ar šādu nosaukumu izdevēji piedāvāja veselības biļetenu, un, kad biļetenam nāca klajā simtais numurs, tajā bija 100 padomi, kā nodzīvot līdz simts gadiem. Jaunas simts iespējas šajā laikā nav atklātas, bet desmit gan. Ar tām tad arī atzīmējam kolēģu simtnieku.