FOTO: robežsargi iegūs jaunus formas tērpus - piemērotus Latvijas klimatam un dienesta vajadzībām

Valsts robežsardze uzsāk pāreju uz jauniem un modernizētiem ikdienas formas tērpiem, kas piemēroti robežsargu praktiskajām vajadzībām un darba apstākļiem uz valsts ārējās robežas. Jaunie tērpi ir izturīgāki, funkcionālāki un pielāgoti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, vienlaikus stiprinot Valsts robežsardzes vienotību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un sekmējot efektīvāku sadarbību kopējā valsts aizsardzības sistēmā.
“Pāreja uz jaunajiem formas tērpiem ir mērķtiecīga investīcija mūsu dienesta spēju stiprināšanā. Tie ir piemēroti robežsargu praktiskajām vajadzībām un darba apstākļiem uz zaļās robežas – tie ir izturīgāki, funkcionālāki un pielāgoti Latvijas klimatam. Tas ir solis, kas gan uzlabo robežsargu ikdienas darba kvalitāti, gan vizuāli apliecina, ka Latvijas drošība ir kopīgs uzdevums un atbildība,” uzsver Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.
Investīcija drošībā un profesionālismā
2024. gada novembrī Ministru kabinets apstiprināja Aizsardzības ministrijas priekšlikumu atbalstīt Valsts robežsardzi, nodrošinot vienreizēju finansējumu karavīra kaujas formas tērpa sastāvdaļu iegādei no Aizsardzības ministrijas budžeta līdzekļiem.
Kopējais atbalsta apjoms ir aptuveni 4,5 miljoni eiro, kas ļaus nodrošināt 2400 Valsts robežsardzes amatpersonas ar pilnu formas tērpa komplektu.
Jaunie formas tērpi – praktiski, izturīgi un mūsdienīgi
Valsts robežsardzes amatpersonas tiks nodrošinātas ar jaunām jakām un biksēm, vasaras un ziemas cepurēm, apakšveļu, jostām, virsjakām, puskombinezoniem, šņorzābakiem un cimdiem. Jaunajos tērpos izmantots modernizēts maskēšanās raksts “WoodLatPat”, kas īpaši pielāgots Latvijas dabas apstākļiem – mežiem, pļavām un jauktiem apvidiem – un nodrošina efektīvu maskēšanos dažādās vidēs, tai skaitā pret nakts redzamības un termonovērošanas ierīcēm. Šis raksts samazina robežsargu vizuālo pamanāmību un uzlabo drošību operatīvajos apstākļos.
Formas tērpi izstrādāti, balstoties uz mūsdienu prasībām par izturību, komfortu un praktiskumu. Tie ir izgatavoti no elpojošiem, elastīgiem un izturīgiem materiāliem, kas nodrošina ērtību gan miera laikā, gan operatīvās situācijās. Pārdomāts piegriezums ļauj brīvi kustēties, bet praktiski izvietotās kabatas sniedz iespēju droši glabāt dokumentus, sakaru līdzekļus un individuālo aprīkojumu. Tērpi ir viegli kombinējami ar papildu ekipējumu – termoveļu, lietus apmetņiem, taktiskajām vestēm, bruņu vestēm, ķiverēm un sakaru ierīcēm –, neierobežojot kustību brīvību.
Jaunā parauga formas tērpi būs vizuāli vienoti ar Nacionālo bruņoto spēku formastērpiem, taču saglabās Valsts robežsardzes atšķirības zīmes – piedurkņu emblēmas, dienesta pakāpes, iniciāļus un zaļo bereti ar Valsts robežsardzes kokardi.
Pāreja uz jauno formas tērpu
Jaunā parauga formas tērpu plānots pakāpeniski ieviest līdz 2026. gada 31. decembrim. Līdz pilnīgai pārejai Valsts robežsardzes amatpersonas varēs turpināt nēsāt līdzšinējā parauga formastērpus.