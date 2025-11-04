FOTO: pašmāju šovbiznesa zvaigznes lustējas "Art Management Group" ballītē

Pašmāju šovbiznesa zvaigznes lustējas "Art Management Group" ballītē
2025. gada 3. novembrī Rīgā, Benjamiņa namā, notika "Art Management Group" rīkotais draugu un partneru vakars.
Kopā ar draugiem, māksliniekiem un sadarbības partneriem producentu kompānija “Art Management Group” prezentēja jauno sezonu un informēja par gaidāmajiem projektiem. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Indra Burkovska, Mārtiņš Vilsons, Ainārs Ančevskis, Adrians Kukuvass, Juris un Leons Sējāni, Imants Strads, Akvelīna Līvmane, Evija Dāboliņa, Raimonds Bartaševičs, Varis Vētra, Zane Dombrovska, Olga Rajecka, Igo, Ainars Virga, Jānis Lūsēns, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Aina Poiša un citi dziedātāji, aktieri, mūziķi, dizaineri, scenogrāfi, pavāri, pašvaldību un aģentūru pārstāvji, žurnālisti un citi “Art Management Group” nozīmīgi cilvēki, savukārt vadītāja lomā iejutās Armands Simsons.
Vakara gaitā bija iespēja nobaudīt gan atspirdzinošus dzērienus, gan gardu kafiju, Ikšķiles saldējumu, Inas Poliščenko sarūpēto šokolādes strūklaku ar augļiem un citus kārumus, piedalīties Elitas Patmalnieces gleznas tapšanā, fotografēties un ļauties citām aktivitātēm, bet uz skatuves kāpa un ar priekšnesumiem iepriecināja grupas “Raxtu raxti”, “Lādezers”, “Pērle”, Aivars Hermanis un Igo, Jānis Lūsēns, Raimonds Celms, Brigita Reisone, “Lādezers”, Atis Ieviņš & “The Rock Brothers”, “Brīnumskapis” un citi mākslinieki.
Tāpat klātesošie tika iepazīstināti ar lielākajiem nākamgad gaidāmajiem pasākumiem: “Imantdienu” 50. jubilejas svinībām Cēsīs, komponista Imanta Kalniņa 85 gadu jubilejai veltīto koncertu “Virs galvas mūžīgs piena ceļš” Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, grupas “Remix” 40. jubilejai veltīto koncertturneju, Aijas Vītoliņas un “AG’3” Ziemassvētku koncertprogrammu, Jāņa Lūsēna, Brigitas Reisones un Raimonda Celma koncertprogrammu “Brīdi pirms gaismiņas”, TV3 un “Star FM” Jaungada šovu “Nākamais būs vēl labāks”, kas decembra nogalē norisināsies Jelgavā, Zemgales olimpiskajā centrā, Olgas Rajeckas un viņas draugu koncertu sēriju “Ulbrokas pērlē” no 27. līdz 30.decembrim, Vecgada koncertu “Tā, lūk, griežas dzīves rats" ar aktieriem Ēriku Egliju-Grāveli, Gintu Grāveli, Elīnu Vāni, Imantu Stradu un Arti Robežnieku, kā arī Jaungada sagaidīšanas svinībām 31.decembrī VEF Kultūras pilī “Taču šonakt manā pilī visi logi gaiši spīd”, “Brīnumskapja” jaunā koncertuzveduma “Ķekata-ļekata” koncertturneju, grupas “Lādezers” gaidāmo koncertturneju, topošajiem teātra izrāžu iestudējumiem un citiem projektiem.