Nosaukti viskaitīgākie produkti smadzeņu veselībai
Cilvēkiem, kuri katru dienu patērēja vienu papildu porciju šādu produktu, būtiski palielinājās kognitīvo traucējumu attīstības risks, tostarp tādu demences veidu kā Alcheimera slimība.
Jauns pētījums, kas veikts ASV, parādīja, ka visvairāk kaitīgie smadzeņu veselībai ir ultrapārstrādāti gaļas produkti un dzērieni ar augstu cukura saturu.
Saskaņā ar Virdžīnijas Tehnoloģiju universitātes zinātnieku veikto pētījumu, cilvēkiem, kuri katru dienu patērēja vienu papildu porciju šādu produktu, būtiski palielinājās kognitīvo traucējumu attīstības risks, tostarp tādu demences formu kā Alcheimera slimība, vēsta "Euronews".
Izmantojot Mičiganas universitātes Veselības un pensionēšanās pētījuma datus, zinātnieki 7 gadu laikā novēroja 4750 amerikāņu dalībniekus vecumā no 55 gadiem un vecākus. Viņu kognitīvais stāvoklis tika novērtēts ik pēc diviem gadiem no 2014. līdz 2020. gadam.
Gaļas produkti un dzērieni ar augstu cukura saturu
Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem, kognitīvo traucējumu risks palielinājās par 17% cilvēkiem, kuri katru dienu patērēja vienu papildu porciju ultrapārstrādātu dzīvnieku izcelsmes produktu (piemēram, desa, salami, gatavas gaļas picas).
Lai gan šis rādītājs bija nedaudz zemāks tiem, kuri lietoja dzērienus ar augstu cukura saturu (gāzētie dzērieni, saldinātās aukstās tējas, dzērieni ar augļu garšu), tiem, kuri katru dienu patērēja papildu porciju, risks palielinājās par 6%.
Pētījums arī sniedza interesantu rezultātu: kopējais ultrapārstrādāto produktu patēriņš nebija būtiski saistīts ar kognitīviem traucējumiem kopumā. Tomēr īpaši gaļas produkti un dzērieni radīja visnegatīvāko ietekmi uz smadzeņu veselību. Līdzīga saistība netika konstatēta saldumiem, uzkodām, graudaugiem un piena pusfabrikātiem.
Izmaiņas ir iespējamas
Pētījuma līdzautore un Virdžīnijas Tehnoloģiju universitātes uztura profesore Brenda Dēvi uzsvēra līdzsvarotas ēšanas nozīmi, sakot: "Ir lietas, kuras var mainīt. Galvenais ir mērenība un saprātīga, līdzsvarota rīcība, izvēloties uzturu."
Saskaņā ar pētījumu, 2020. gadā 65% pārtikas produktu un 38% dzērienu, ko iegādājās Amerikas mājsaimniecības, sastāvēja no ultrapārstrādātiem produktiem. Turklāt gan jaunieši, gan vecāki pieaugušie vairāk nekā pusi dienas kaloriju saņem no šiem produktiem.
Cilvēka potenciāla attīstības eksperts no Virdžīnijas Tehnoloģiju institūta Bens Kacs uzsvēra, ka ēdiena gatavošanas prasmes var būt svarīgākais instruments veselīgai ēšanai: "Viens ir sekot diētai, bet pavisam kas cits - dot cilvēkiem prasmes to pagatavot."
Ekspertu ieskatā ultrapārstrādātu gaļas produktu un dzērienu ar augstu cukura saturu patēriņa samazināšana ir viens no vienkāršākajiem, bet efektīvākajiem veidiem smadzeņu veselības aizsardzībā. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā "American Journal of Clinical Nutrition".