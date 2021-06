Leiškalns esot pierunājis Gerkenu potēties pret Covid-19

“Tikko varēja, tā uzreiz iepotēju. Ja kāds negrib špricēties, tad viņš ir muļķis ne tikai pret sevi, bet arī pret citiem, tostarp saviem tuvajiem,” savu viedokli intervijā Kas Jauns neslēpj Leiškalns.

Viņš jau gatavojas 15. jūnijam, kad ir cerība uz pārmaiņām ierobežojumu ziņā: “Ilgu laiku viss bija ciet, kur parasti copējam, – Ālandu salās. Brandža mums jau ir vairāk nekā 20 gadu, un visi gaida, kad būs brīvāka ceļošana. Pat Raimondu Gerkenu pierunāju nopotēties! Nu jau otro poti dabūja, ir priecīgs, laimīgs un gatavojas lielajai zivij.”

Ar antivakseru biedinājumiem, ka vakcinētie mirs ja ne rīt, tad pēc gada (termiņi mainās, kā ienāk prātā), Leiškalnu nenobaidīt, jo viņš no nāves nebaidoties, tikai negrasās doties kapā pirms laika. Viņš augustā svinēs 70. jubileju.

“Cilvēks var baidīties no kovida nāves, no sūdīgas nāves, kas saistās ar mokām. Bet citādi – kāpēc cilvēkam baidīties no nāves. Jābaidās no tā, no kā var izvairīties. Tad bailes un piesardzība palīdz izvairīties. Taču, ja baidies no tā, no kā nav iespējams izvairīties, tad visu mūžu nodzīvo bailēs un nemaz nepamani, ka esi dzīvojis,” spriež Leiškalns.

Viņš pat zina, kur gulēs – Lielupes kapsētā: “Tur arī mani ieliks tajā kapsulā un iedzīs zemē. Tagad jau vienkārši, nav tur daudz jāfunktierē, vai kāds nav kādam virsū un cik gadu ir jāguļ. Nosvilinās, un miers! Kremēšana, manuprāt, ir racionāla. Pelni ir minerālvielas. Nesen manu vecāko māsu apglabājām, pēc tam turpat blakus, piecu metru attālumā, manu draugu Jāni Krūmiņu ielika zemē. Jānis aizgāja no kovida sekām. Kaut pats kovids bija izārstēts.”