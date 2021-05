Viņš atzina, ka pašlaik visās Eiropas Savienības valstīs - gan ar augstu Covid-19 izplatību, gan ar zemu saslimstības līmeni - novērojama tendence slimības izplatības samazinājumam.

Pēc SPKC pārstāvja teiktā, ir iedarbojušies trīs faktori. Cilvēki ievēro piesardzību, arvien vairāk cilvēku ir vakcinēti pret Covid-19, līdz ar to vīrusam grūtāk izplatīties vakcinēto cilvēku vidū. Acīmredzamas kļūst arī vīrusa sezonālās īpatnības, tāpēc vasarā, visticamāk, saslimstības līmenis būs zemāks, sacīja speciālists.

"Bet, ja ir sezonalitāte, tas nozīmē, ka rudenī slimība var atgriezties tik lielā mērā, cik lielā mērā sabiedrība būs neimūna.

Jo vairāk cilvēku būs neimūni, jo vairāk vīrusam būs iespējams atkal plašāk izplatīties," uzsvēra Perevoščikovs.

Viņš atgādināja, ka pagājušajā vasarā Latvijā situācija tika pietiekami labi kontrolēta, izmeklējot katru uzliesmojumu un ierobežojot vīrusa izplatību.

"Citās valstīs gāja sliktāk, bet tomēr visās valstīs saslimstība bija zemāka. Pēc tam sekoja pieaugums. Tāpēc vienīgais un pareizais ceļš uz turpmāko dzīves normalizāciju ir imunitāte pret slimību," sacīja SPKC speciālists.

Jau ziņots, ka trešdien Latvijā atklāti 348 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi un ziņots par septiņu saslimušo nāvi, informēja SPKC.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju trešdien ir sarucis līdz 307,8 gadījumiem, kas ir zemākais rādītājs pēdējā pusgada laikā. Kumulatīvā rādītāja visai strauja samazināšanās Latvijā ir vērojama aptuveni pēdējās nedēļas laikā, jo vēl 19.maijā tas bija 448,8.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 13 512 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 2,6%.

Trešdien ziņots par septiņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un vēl divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2355 cilvēki, kuriem bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 132 258 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāts 5871 Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem. Pēdējo reizi 14 dienās saslimušo skaits bija zem 6000 robežas 26.novembrī.