"Kopējās drošības vārdā labākais risinājums būtu atteikties no Skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšanas 2021. gadā, arī jaunajā piedāvātajā e-formātā," teikts BKUS paziņojumā.

Domājot par visu Latvijas bērnu un sabiedrības kopumā fizisko un emocionālo labbūtību, ir svarīgi radīt iespējami drošu vidi un vienlīdzīgus noteikumus visiem sabiedrības locekļiem, norāda speciālisti.

Dziesmu svētki skar vien daļu skolēnu, taču visi bērni un viņu ģimenes gaida iespēju atgriezties skolā un būt drošā vidē.

"Kamēr Latvijā joprojām saglabājas ļoti augsti saslimstības rādītāji un kopējā vakcinācijas aptvere vēl nav pietiekama, bet pasaulē izplatās jauni un vēl lipīgāki vīrusu paveidi, cilvēku rosināšana pulcēties ir ar nesamērīgi augstiem riskiem," norāda slimnīca.

Kā norāda speciālisti, Dziesmu svētku kontekstā tas varētu izraisīt īpaši strauju un nekontrolējamu vīrusa izplatību, sajaucoties tā dēvētajiem burbuļiem jeb cilvēku grupām, kas līdz šim ikdienā nav bijušas kontaktā, pat ja tas notiek tikai vienas pašvaldības ietvaros. Jāņem vērā, ka Dziesmu svētku laikā bērni, jaunieši un pieaugušie tiksies ne tikai svētku aktivitātēs, bet viņiem būs nepieciešami arī atpūtas brīži un iespēja ieturēt maltīti, kas ir grūti kontrolējams posms, atgādina BKUS, piebilstot, ka pēc svētkiem dalībnieki atgriezīsies mājsaimniecībās, kurās tālāk var tikt nodots svētku laikā iegūtais vīruss.

Ar Covid-19 slimojošo bērnu un jauniešu skaits, kam nepieciešama ārstēšana slimnīcā, kopš janvāra ir stabili pieaugošs, un ar akūtu Covid-19 slimo visu vecumu bērni, norāda BKUS.

Bērnu saslimstība ar Covid-19 ir tieši proporcionāla saslimstības pieaugumam visas sabiedrības vidū.

"Bērnu slimnīcas speciālistiem rūp katrs Latvijas bērns, un līdz aprīļa beigām ārstēšanu slimnīcā saņēmuši jau 80 bērni ar akūtu Covid-19. Vidējais ārstēšanās ilgums Bērnu slimnīcas pacientiem ar akūtu Covid-19 ir 7 dienas. Pacientu slimības gaita vērtējama kā vidēji smaga un smaga.

Bez akūta Covid-19 pacientiem, no janvāra kopumā 16 bērniem konstatēts multisistēmu iekaisuma sindroms (multisystem inflammatory syndrome in children jeb MIS-C), kas ir nopietni veselības sarežģījumi pēc akūta Covid-19 pārslimošanas.

Saslimšana skar vairākas bērnu orgānu sistēmas – elpceļus, bieži arī sirds, gremošanas orgānus un citas, un tas ir potenciāli dzīvību apdraudošs stāvoklis. Astoņi MIS-C pacienti tika ārstēti slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļā. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā MIS-C pacientiem ir 15 dienas," norāda BKUS.

Apzinoties, ka sabiedrība ilgojas pēc Dziesmu un deju svētkiem un citiem sabiedrībai svarīgiem pasākumiem, Bērnu slimnīcas speciālisti lūdz būt iecietīgiem vienam pret otru, sniegt atbalstu, cik vien esošie apstākļi atļauj, un rūpēties par mūsu kopējo drošību, izvairoties no satikšanās ar cilvēkiem, kas nav katra ikdienas burbulī.

Slimnīca norāda, ka šobrīd visbūtiskāk ir izmantot pieejamo iespēju vakcinēties kā pieaugušajiem, tā jauniešiem no 16 gadu vecuma. "Tas ir vienīgais drošais ceļš, kā samazināt iedzīvotāju veselības un dzīvības apdraudējumu pandēmijas apstākļos. Vienlaikus atgādinām, ka vakcīnas mūs pasargā tikai sākot no divām nedēļām pēc pilna vakcinācijas kursa saņemšanas. Turklāt bērnu vakcinācija Latvijā šobrīd vēl netiek veikta, līdz ar to mums kā pieaugušajiem ir vēl lielāka atbildība rūpēties par bērnu drošību un veselību," teikts slimnīcas paziņojumā.