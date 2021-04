Ko mums nodara spriedze? Atbild neiroloģe

Cilvēka smadzenes ir visnoslēpumainākais un mainīgākais orgāns, kas kontrolē un regulē mūsu domas, jūtas un kustības, bet ir arī pats energoietilpīgākais orgāns. Stress negatīvi ietekmē mūsu smadzenes un uzvedību, var izraisīt nervu sistēmas traucējumus. To pazīmes ir palielināta trauksme, spriedze, samazināta veiktspēja, koncentrēšanās problēmas, mainīga apātija un aizkaitināmība, pēkšņas neskaidras izcelsmes sāpes. Ja pastāvīgi ir šādas izpausmes, nepieciešams samazināt stresa līmeni, un ļoti ieteicams konsultēties ar speciālistu.

Kāpēc cieš atmiņa?

Cilvēka atmiņa ir augstākas nervu darbības funkcija, ar kuru tiek iegūti, uzglabāti un pavairoti agrāk iegūtie dati. Tieši atmiņa ļauj ilgu laiku saglabāt ārējā pasaulē saņemto informāciju vai datus par ķermeņa reakcijām uz noteiktiem notikumiem. Daudzi cilvēki kādā dzīves posmā sāk sūdzēties, ka viņiem ir slikta atmiņa. Kāpēc atmiņa pasliktinās? Dažādu iemeslu dēļ. Atmiņas problēmas parasti izraisa novecošana. Ārējie nelabvēlīgie faktori, kas var ietekmēt atmiņu, ir nepietiekams miegs, stress, krasas dzīves apstākļu izmaiņas, palielināta slodze smadzenēm.

Diemžēl burvju tabletes nervu sistēmas traucējumu ārstēšanai un atmiņas uzlabošanai vēl nav izgudrotas. Vispirms vajadzētu mainīt savu dzīvesveidu un uztura paradumus.

Kas der nervu stiprināšanai, stresa mazināšanai?

● B grupas vitamīni – veicina normālas psiholoģiskās funkcijas, palīdz mazināt nogurumu un nespēku, nepieciešami enerģijas ražošanai šūnās.

● C vitamīns – palīdz samazināt nogurumu un nespēku, būtiska loma līdzsvarotās stresa reakcijās. Stresa situācijās C vitamīna patēriņš organismā paaugstinās, jo tas ir nepieciešams stresa hormonu ražošanai.

● Magnijs – palīdz samazināt nogurumu un nespēku, veicina normālu nervu sistēmas un muskuļu darbību, tostarp palīdz atslābināt saspringto muskulatūru.

● Cinks – veicina kognitīvās funkcijas, piedalās daudzās bioķīmiskās reakcijās, kas ir nozīmīgas organisma vielmaiņai un nervu sistēmai.

● Ginka lapu ekstrakts veicina perifēro asins mikrocirkulāciju, palīdz saglabāt kognitīvās funkcijas, veicina normālas kardiovaskulārās un nervu sistēmas funkcijas.

Pabaro savu prātu!

Pierādīts, ka atmiņas spējas ir atkarīgas no smadzeņu šūnu un starpneironu savienojumu optimālas darbības. Nervu šūnas atjaunojas, taču dažādu nelabvēlīgu faktoru dēļ tiek bojāti neironu savienojumi, līdz ar to cieš impulsu pārvade smadzenēs, kas atkarībā no bojājuma zonas ietekmē dažādas norises organismā. Tāpēc nervu šūnas ir ļoti prasīgas, lai saņemtu tām nepieciešamās barības vielas. Pabaro savu prātu!

