Divu nedēļu laikā sarucis pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars

Kopš novembra sākuma pozitīvo testu īpatsvars turpinājis augt līdz pērn gada nogalē tā pieaugums apstājās, sasniedzot 8,4% apmēru.

Tikmēr par 2,7% sarucis arī diennaktī veikto testu skaits, patlaban sasniedzot vidējo rādītāju - 10 014 testi dienā.

Vienlaikus, pēc SPKC informācijas, Covid-19 reproduktivitātes koeficients ir nokrities līdz 0,91, kas nozīmē, ka teorētiski 100 Covid-19 pacienti patlaban inficē vien 91 cilvēku. Tāpat par 7,3% sarucis arī stacionēto pacientu skaits, un patlaban vidēji dienā tiek stacionēti 107 sasirgušie.

Tikmēr novadu griezumā lielākā 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir Aknīstes novadā, kur tā sasniegusi 4087,3 gadījumus. Tālāk seko Apes novads ar 2484,5 gadījumiem, Engures novads - 2470,5, Preiļu novads - 2087,5, Ropažu novads - 2062,9, Rēzekne - 1810,7, Ilūkstes novads - 1637,6, Lubānas novads - 1629,4, Jēkabpils - 1628,1. Pārējās Latvijas pašvaldībās saslimstība ir zem 1500 gadījumu robežas.

Prezentācijā arī iekļauta SPKC prognoze, pieņemot, ka situācija attīstīsies līdzīgi kā Apvienotajā Karalistē, kur pēc jaunā Covid-19 celma parādīšanās strauji pieauguši epidemioloģiskie rādītāji. Saskaņā ar šo prognozi, Latvija marta sākumā varētu pieredzēt ievērojamu stacionēto pacientu skaita pieaugumu.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 693 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 12 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 61 924, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1126, kas ir 1,81% no visiem inficētajiem.

Pirmdien Latvijā veikti 12 552 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 5,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pagājušajā diennaktī reģistrētais pozitīvo testu īpatsvars ir bijis zemākais kopš novembra beigām. Iepriekš zemāks šis rādītājs bijis 30.novembrī, kad 4,7% diennaktī veikto testu uzrādīja pozitīvu rezultātu.

Starp 12 mirušajiem trīs cilvēki ir no 55 līdz 65 gadu vecumam, trīs no 70 līdz 80 gadiem, bet seši no - 80 līdz 90 gadiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 11 147 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 584 gadījumi.