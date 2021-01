Kas ir dzeramais kolagēns?

Kolagēns ir mūsu ādas svarīgākais balsts. Tā ir dabiska olbaltumviela, kas atrodas visās mūsu ķermeņa struktūrās – kaulos, cīpslās, skrimšļos, muskuļos, gļotādu audos, arī nagos un matos. Ādas vidējo slāni, kas atrodas zem ādas virskārtas, veido aptuveni 80 % kolagēna un 20 % elastīna. Pēc 35 gadu vecuma organismā kolagēna krājumi sāk izsīkt, zūd ādas elastība, veidojas grumbas, locītavas kļūst stīvas un sāpīgas.

Zinātnieki ir radījuši gudru alternatīvu – dzeramo kolagēnu. Tam izmanto no jūras vai dzīvnieku valsts iegūtu dabisku kolagēnu. Lielā kolagēna molekula tiek hidrolizēta jeb sadalīta sīkās daļiņās – aminoskābēs un peptīdos, kas itin viegli spēj uzsūkties mūsu zarnu traktā. Kolagēns vispirms nonāk tur, kur tā visvairāk trūkst, – locītavās, saitēs, citos audos un ādā, tas iedarbojas uz visu organismu kopumā un uzlabo ādas vispārējo stāvokli.

Dzeramā kolagēna formai (pulveris, ampulas, kapsulas, tabletes) nav nozīmes, ir svarīgi dienā uzņemt 1000 mg jeb 1 g hidrolizēta kolagēna. Lai varētu cerēt uz jūtamu rezultātu, kolagēnu ieteicams lietot trīs mēnešus. Kursa veidā to var atkārtot 2–3 reizes gadā.

Ir pierādīts, ka kolagēns nekaitē organismam, vienīgi tiem, kam ir alerģija no vēžveidīgo produktiem, labāk izvēlēties no dzīvnieku valsts iegūto kolagēnu. Dabiska alternatīva – veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes, kas aktivizē mūsu pašu kolagēna veidošanos. Tā aizsardzībai ieteicams uzņemt daudz antioksidantu un izvairīties no saules UV starojuma.

