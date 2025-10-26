Igaunijas uzņēmums piedāvā algu vairāk nekā 3000 eiro mēnesī: galvenais nosacījums - vienkārši būt cilvēkam
Jūs esat parasts cilvēks un vēlaties nopelnīt vairāk nekā 3000 eiro mēnesī? Ziemeļeiropas lielākais ieguldījumu zelta tirgotājs "Tavid AS" meklē tieši jūs!
Internetā popularitāti iegūst "Tavid AS" vakance, kurā meklē "parastu cilvēku" ar gada algu 38 000 eiro. Ja neesat pārliecināts, vai atbilstat "Tavid" izpratnei par parastu cilvēku, uzņēmums izklāstījis savu redzējumu par to, kādam viņam jābūt.
"Parasts cilvēks - tas ir cilvēks, kas ir patiess, atklāts un tiešs. Viņam ir skaidrs prāts un labvēlīga daba, tāpēc ar viņu ir viegli būt kopā. Viņš neslēpjas aiz teorijām un lomām, viņam nav konceptu un pozīciju, kas traucētu būt pašam. No šīs dabiskās vienkāršības rodas apķērība un radošums - spēja redzēt dzīvi tādu, kāda tā patiesībā ir. Ja jūs raksturo sirsnība, drosme, pateicība, gādīgums, uzmanība, čaklums, izdomas bagātība un centība, jūs varat būt piemērots kandidāts," citē izdevums "Postimees.ee".
Paziņojumā uzreiz norādīts, ka izglītība dalībai konkursā nav obligāta, bet ir vairāki "bet". Patiesībā, to ir diezgan daudz.
Pluss būs, ja esat bijis labākais klasē precīzo zinātņu jomā, uzvarējis starpskolu olimpiādēs, bijis sporta komandas kapteinis, absolvējis izglītības iestādi ar medaļu vai pateicības rakstu, vadījis studentu vai brīvprātīgo organizāciju, strādājis aprūpes darbinieka vai pavadoņa amatā sociālās aprūpes iestādē. Tiek vērtēta arī prasme spēlēt mūzikas instrumentu vai citas pašizpausmes formas mākslas jomā.
"Parasta cilvēka” meklēšanu "Tavid" veic tiešā personāla atlases uzņēmums "Fontes PMP OÜ". Uzņēmums nesniedz plašāku komentāru, bet uzsvēra, ka vakance nav viltota.