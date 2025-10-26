Eksperti konstatējuši dīvainu iedzīvotāju pārvietošanos Rīgas centra virzienā
Pēc nekustamo īpašumu ekspertu novērojumiem arvien vairāk ģimeņu pārceļas uz Rīgas centru, kur iespējams apvienot ērtu ikdienu ar kvalitatīvu pilsētvidi.
Kā ziņo kompānija LNK Properties, ja agrāk ģimenes biežāk izvēlējās mājas priekšpilsētā, tad tagad arvien vairāk cilvēku vēlas atgriezties pie pilsētas ritma.
Šāda pārmaiņa saistīta ar dzīvesveida izmaiņām - cilvēki arvien vairāk novērtē kopā pavadīto laiku, nevis stundas, kas pavadītas ceļā. Dzīve centrā ļauj efektīvāk plānot dienu, izmantot visu pilsētas infrastruktūru un dzīvot dinamisku dzīvi, vienlaikus saglabājot mieru.
"Mēs redzam, ka arvien vairāk ģimeņu izvēlas dzīvot pilsētas centrā vai atgriežas no priekšpilsētas. Cilvēki ir noguruši pavadīt vairākas stundas mašīnā un sastrēgumos - viņi vēlas vairāk laika sev, bērniem un pilnvērtīgai dzīvei. Tāpēc pieaug pieprasījums pēc plašām, ērtām dzīvokļu platībām klusajā centrā, kur viss nepieciešamais ir tuvumā," saka eksperti.
Pēc viņu domām, pēdējos gados Rīgas centrs būtiski mainās - tas kļūst dzīvīgāks un draudzīgāks ģimenēm. Arvien vairāk ģimeņu apzināti izvēlas atgriezties pilsētā ne tikai ērtības dēļ, bet arī, lai dzīvotu vidē ar raksturu, vēsturi un kultūru.
Šeit viss nepieciešamais - skolas, pulciņi, parki un kafejnīcas - atrodas īsā attālumā, radot mierīgu un harmonisku ritmu. Tajā pašā laikā Rīgas zaļās zonas kļūst aizvien labiekārtotākas un sakoptākas, pārvēršoties par komfortablām vietām ģimenes atpūtai.
Tomēr statistika vēl neuzrāda būtisku iedzīvotāju pieplūdumu uz Latvijas galvaspilsētu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Rīgas iedzīvotāju skaits 2023. gada sākumā bija 610 tūkstoši, 2023. gada sākumā - 601 tūkstotis, bet 2025. gada sākumā - 595 tūkstoši iedzīvotāju.