Speciālisti brīdina par strauja Covid-19 uzliesmojuma iespējamību

Jaunajam celmam ir lielāka izplatīšanās iespēja, izraisot intensīvu saslimstības pieaugumu arī tajos reģionos, kur epidemioloģiskā situācija nesen bija uzlabojusies un nostiprinājusies, brīdina speciālisti.

Kā piemēri ilustrācijai ir situācija Apvienotajā Karalistē un Īrijā, kur saslimstība bija mazinājusies, bet sakrītot jauna koronavīrusa parādīšanās ar infekcijas ierobežojošo pasākumu mazināšanu pagājušā gada nogalē, Covid-19 infekcijas gadījumu skaits strauji pieaudzis. 2020. gada septembrī Apvienotajā Karalistē konstatētā jaunā koronavīrusa celma klātbūtne tagat ir konstatēta vairākās Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot Latviju. Dažās valstīs jau novēro šī vīrusa varianta vietējo izplatīšanos.

Novērojot situāciju, ECDC sniedz rekomendācijas dalībvalstīm šobrīd īpaši uzraudzīt Covid-19 epidemioloģisko situāciju, pastiprināt cirkulējošo SARS-CoV-2 vīrusa celmu laboratorisko monitoringu, turpināt veikt epidemioloģiskās kontroles pasākumus Covid-19 infekcijas perēkļos, vērst pastiprinātu uzmanību Covid-19 izplatības ierobežojošiem pasākumiem sabiedrībā, ja arī šobrīd nav novērojama liela saslimstība un, nepieciešamības gadījumā, stiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, norāda SPKC.

Citu valstu pieredze liecina, ka plaša un strauja jaunā SARS-CoV-2 vīrusa celma izplatīšanās izraisa daudz lielāku noslogojumu uz veselības aprūpes sistēmu saistībā ar liela pacientu skaita hospitalizācijas nepieciešamību un ievērojami palielina nāves gadījumu skaitu, īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām.

Lai mazinātu infekcijas izplatīšanos, ECDC aicina ievērot standarta piesardzības pasākumus un atteikties no nenozīmīgajiem ceļojumiem uz ārzemēm.

Līdz šim Latvijā sekvencēšanas rezultātā atklāti pieci jaunā Covid-19 varianta gadījumi. Visi inficētie cilvēki atgriezušies no ārvalstīm.

Neraugoties uz to, ka pēdējās nedēļas laikā Latvijā novērots neliels saslimstības ar Covid-19 samazinājums ir nepieciešams panākt daudz mazāku saslimstību, lai epidemioloģiskā situācija būtu labāk kontrolējama. "Līdz ar to visiem Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi turpināt atbildīgi ievērot noteiktos drošības pasākumus, kas vērsti uz sociālās distancēšanās ievērošanu un līdz ar to mazināt vīrusa iespēju izplatīties, t. sk. sabiedriskajās vietās," norāda SPKC.

Kā norāda speciālisti, gan tirdzniecības vietu atvēršana, gan mācību process klātienē, ir saistīti ar papildu riskiem, palielinoties kopējai cilvēku kustībai un kontaktiem sabiedriskajās vietās, ieskaitot sabiedrisko transportu. Tas pavērš labākas iespējas izplatīties arī jauniem koronavīrusa celmiem un izraisīt vēl vienu saslimstības pacēlumu.

"Pie esošās saslimstības apmēriem Latvija to vairs nevar atļauties," raksta SPKC.

Latvijā joprojām saglabājas augsta saslimstība ar Covid-19 infekciju – vidēji vairāk kā 800 gadījumu dienā, bet slimnīcās katru dienu tiek ievietoti vairāk nekā 100 Covid-19 pacientu.