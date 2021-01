FOTO: Latvija saņēmusi pirmās ražotāja "Moderna" vakcīnas pret Covid-19

Viņa pavēstīja, ka piegāde ienākusi šodien plkst.17.28.

Veselības ministrijas publiskotā informācija liecina, ka šo vakcīnu uzglabā saldētavā mīnus 20 grādos ar maksimālo iespējamo derīguma termiņu. Pēc atsaldēšanas to var glabāt ledusskapī plus 2 līdz plus 8 grādos 30 dienas. "Moderna" vakcīna ir paredzēta Covid-19 infekcijas novēršanai personām vecumā no 18 gadiem.

Jau ziņots, ka ražotāja "Moderna" vakcīnu pret Covid-19 uzglabāšanu un loģistiku Latvijā būs atbildīgs uzņēmums SIA "Vakcīna", apstiprināja "Vakcīna" pārstāvis Jānis Matulis.

Viņš apliecināja, ka otrdien paredzēts saņemt "Moderna" pirmo kravu. Uz tās izvadāšanas brīdi "Vakcīna" būs saņēmusi arī Slimību profilakses un kontroles centra norādes par vakcīnu izvadāšanu uz konkrētiem vakcinācijas kabinetiem, skaidroja Matulis.

Otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē Veselības ministrijas (VM) parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis (AP) atklāja, ka nākamo "Moderna" kravu 2000 devu apmērā plānots saņemt 25.janvārī, tomēr, vadoties pēc deputāta komisijai sniegtās informācijas, šī piegāde vēl nav apstiprināta.

Arī tālākā 5000 "Moderna" vakcīnu piegāde pagaidām nav apstiprināta, tomēr to paredzēts saņemt 8.februārī. Tikmēr februāra otrajā pusē - 22.februārī - plānots saņemt 16 000 "Moderna" devu. Arī šī piegāde vēl nav apstiprināta.

Savukārt "AstraZeneca" vakcīnu, kas vēl nav apstiprināta lietošanai Eiropas Savienībā, paredzēts saņemt februārī. Ja reģistrācija noslēgsies janvārī, kā to paredz VM, tad jau gada otrajā mēnesī būtu iespējams saņemt 127 187 šīs vakcīnas devu.

Latvija līdz šim saņēmusi kopumā 31 455 vakcīnu devu - 30 255 farmācijas uzņēmuma "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas un 1200 "Moderna" vakcīnu devas.