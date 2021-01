Miris ar vai no Covid? Kā uzskaita mirstību Covid-19 laikā

LTV raidījums “de facto” noskaidrojis, ka ne visiem, kuri ikdienas statistikā parādās kā miruši ar Covid-19 infekciju, to vēlāk tiešām apstiprina arī kā nāves pamatcēloni. Taču tā ir ievērojami mazākā daļa, turklāt nevar teikt, ka Covid-19 nav spēlējis lomu arī pārējos gadījumos.

Piemēram, oktobrī, saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem, ziņots par 32 nāvēm, vēlākajos datos parādās 25, bet novembrī ziņots par 131, bet jau vēlāk Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datu bāzē apkopotajos datos - 105 nāvēm.

“Mēs Slimību profilakses un kontroles centrs gaidām informāciju no ārstējošā ārsta par konkrēto pacientu, kurš ir miris, gaidām informāciju vai šī nāve ir bijusi saistīta ar Covid-19 vai nav. Pie mums šī informācija nonāk nedaudz vēlāk un viņa var nedaudz atšķirties no tā, ko ziņo Nacionālais veselības dienests,” skaidro SPKC speciāliste Santa Pildava.

Pašreizējie dati rāda, ka no visiem ar Covid-19 mirušajiem to, kuriem ārsts to atzinis arī par pamatcēloni, SPKC datos ir ap 80%. Pārējiem Covid-19 var būt nostādīts kā sekundārais nāves cēlonis.