Sestdien būtiski pieaudzis Covid-19 slimnieku skaits Engures novadā

Engures novadā reģistrēti 63 jauni saslimušie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits pašlaik ir 140 cilvēki.

No sestdien reģistrētajiem Covid-19 inficēšanās gadījumiem 23% jeb 142 jauni inficētie ir konstatēti Rīgā, un 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3944 cilvēki.

Daugavpilī aizvadītajā dienā reģistrēti 42 jauni saslimušie un 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir sasniedzis 1028 iedzīvotājus.

Jēkabpilī aizvadītajā dienā reģistrēti 33 jauni saslimušie, Talsu novadā - 21, Ilūkstes novadā - 20, Preiļu novadā - 17, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Krāslavas novadā un Rēzeknes novadā - katrā pa 14 jauniem, Madonas novadā - 13, Daugavpils novadā - 10.

Pārējās pilsētās un novados reģistrēts mazāk par 10 jauniem gadījumiem.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3944, Daugavpilī - 1028, Rēzeknē - 545, Jelgavā - 459, Jēkabpilī - 410, Talsu novadā - 347, Jūrmalā - 271, Daugavpils novadā - 250, Ogres novadā - 249, Liepāja - 244 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 694 gadījumi.

Pašvaldībās, kurās saslimstības līmenis ar Covid-19 nepārsniedz piecus cilvēkus, ir Alojas, Alsungas, Baltinavas, Beverīnas, Ciblas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Pāvilostas, Raunas, Rucavas, Rundāles, Sējas, Skrundas un Vaiņodes novadi.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 616 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet 31 sasirgušais miris, kas ir ceturtais lielākais mirušo skaits vienā dienā kopš pandēmijas sākuma.

Sestdien Latvijā veikti 6336 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 9,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp 31 mirušo viens cilvēks ir vecumā no 25 līdz 30 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 45 gadiem, četri - vecumā no 50 līdz 60 gadiem, deviņi - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, septiņi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, septiņi - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet divi - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Līdz šim Latvijā ziņots par 849 Covid-19 pacientu nāvi. Miruši 1,7% no reģistrētajiem inficētajiem.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 49 568 cilvēki.