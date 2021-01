Lems par papildu 160 000 vakcīnu pret Covid-19 iegādi no "Pfizer" un "BioNTech"

Viņa skaidroja, ka iepriekš Veselības ministrija valdībā vērsās ar iespēju pasūtīt papildu 100 000 vakcīnas pret Covid-19 devu no "Pfizer" un "BioNTech". Šādu iespēju Viņķele arī esot pārrunājusi ar Kariņu telefoniski "dienā pirms atbalstošu lēmumu pieņēma Ministru kabinets", tomēr plašāk notikušo ministre nekomentēja.

Vienlaikus šodienas valdības sēdē, pēc Viņķeles sacītā, tiks virzīts lēmums par vēl papildu 160 000 devu iegādi no ražotājiem "Pfizer" un "BioNTech".

Kā ziņots, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien izteicis neuzticību Viņķelei un atbilstoši Sadarbības līgumam ir aicinājis partiju apvienību "Attīstībai/Par!" virzīt jaunu veselības ministra amata kandidātu, informēja premjera birojā.

Kariņš līdz šim vairākkārt paudis neapmierinātību ar VM un ministres darbībām Covid-19 izplatības ierobežošanā, bet pēdējā laikā kritika tika izteikta par skaidra Covid-19 vakcinācijas plāna neesamību.

Otrdien valdībā bija paredzēts skatīt VM izstrādāto vakcinācijas plānu, taču šī jautājuma izskatīšana tika pārcelta uz šo ceturtdienu.

Otrdien preses konferencē Ministru prezidents arī sacīja, ka viņam nav saprotams VM atbildīgo iestāžu atteikums iegādāties papildu vakcīnas pret Covid-19.

Kariņš arī informēja, ka viņš pirms nedēļas uzzinājis, ka Latvijai bijusi iespēja pieteikties "Pfizer" un "BioNTech" ražotām 100 000 vakcīnām, bet tas neesot noticis. Premjers to raksturoja kā "aizkadrā pieņemtu lēmumu, kas nav celts galdā Ministru kabinetā".

No VM sagatavotā Covid-19 vakcinācijas plāna izriet, ka no "AstraZeneca" gada pirmajā ceturksnī tiks saņemti ap 424 000 vakcīnu, no "BioNTech"/"Pfizer" - ap 98 000, no "CureVac" - 63 000, bet no "Moderna" - ap 42 000. Eiropas Zāļu aģentūra pašlaik kā otro vērtē "Moderna" pieteikumu vakcīnas reģistrēšanai.