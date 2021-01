Latgalē mediķu atsaucība vakcinēties ir zema, ja salīdzina šos datus ar pārējo valsti. Piemēram, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā atsaucība pirmajā vakcinācijas kārtā bijusi vien ap 15% un Daugavpils reģionālajā slimnīcā – 10%.

Grigorijs Semjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis: “Aptaujas rezultāti parādīja to, ka šobrīd vakcinācijai ir pieteikušies 107 darbinieki, un es teiktu, ka tas 100% nav galīgais rezultāts, jo droši vien pēc kāda laika kolēģu atsaucība pieaugs, būs vēl papildus klāt tie, kas pieteiksies vakcinācijai, jo piemērs ir laba iespēja, ir rīks, lai motivētu parējos.”

Nelielais vakcinācijas skaits pirmajā nedēļā Jēkabpilī skaidrojams ar to, ka mediķi neatbilda vakcinēšanas kategorijai – darbam ar Covid-19 pacientiem un Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā. Šonedēļ vakcinācijai piekrita vēl 20% procenti medicīnas personāla.

Māra Skrodere, Jēkabpils reģionālās slimnīcas galvenā māsa: “Šie darbinieki jau bija izteikuši vēlmi vakcinēties jau pašā pirmajā reizē, vienkārši pirmajā nedēļā nebija iespējas, tāpēc ir šī nedēļa pilna visa.”

Rēzeknē situācija gan ir labāka – slimnīcā vakcinācijai atsaucās viss Covid-19 nodaļas ārstējošais personāls.

Laura Sondore-Strode, SIA “Rēzeknes slimnīcas” pārstāve: “Atsaucība uz Covid-19 vakcināciju mediķu vidū ir gana apmierinoša. Protams, arī mēs, kā arī citas ārstniecības iestādes, vidēji valstī varētu vēlēties to nedaudz augstāku.”

Savukārt, slimnīcās, kurām nav reģionālā statusā – Krāslavā un Ludzā, Covid-19 vakcinācija tiks sākta tikai nākamnedēļ.

Zemo atsaucību slimnīcās ReTV Ziņām skaidro ar to, ka daudzi, kas atrodas Covid-19 frontes pirmajās līnijās, jau ir izslimojuši vai vēl slimo. Tomēr vēl viens no ļoti iespējamiem iemesliem ir informatīvā vide. Piemēram, Krievijas valsts medijos, kas tiek patērēti Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju vidū, Pfizer vakcīna tiek atspoguļota negatīvi. Bažas pēc šādas informācijas saņemšanas aizkadra sarunās ReTV Ziņām apstiprinājuši arī daļa Latgales mediķu. Par citu informatīvo telpu un tās ietekmi izsakās arī sociologs Mārtiņš Krapāns: “Latvijas krievvalodīgajā daļā ir ļoti augsta uzticamība ārstiem un ekspertiem, kas sniedz viedokli par Covid-19, un kas ir ārpus Latvijas. Tad droši vien būtu jautājums par to, cik ļoti tajos medijos ikdienā un to ekspertu viedokļos ieklausās arī Latgalē strādājošie mediķi un vispār ārstniecības iestāžu personāls? Cik lielā mērā tie nāk un arī tiek ieplūdināti viedokļi caur Krievijas valsts kontrolētajiem medijiem?” uzskata Mārtiņš Kaprāns, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.