"Recipe plus" pārstāvis Dins Šmits: "Esam rūpīgi sagatavojušies vakcīnu pret Covid-19 izvadāšanai"

Kā ziņots, AS "Repharm" holdingā ietilpstošā AS "Recipe Plus" uzvarēja iepirkumā par vakcīnu pret Covid-19 izvadāšanu Latvijā un jau sestdien uzņēmuma darbinieki veica vakcīnu pirmo pārvešanu no Valsts asinsdonoru centra uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS), lai tur pirmdien varētu sākt mediķu vakcināciju.

Kā informēja "Repharm" komunikācijas direktore Līga Ribkinska, kopā ar farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 pirmo daļu RAKUS tika nogādāti arī vakcinēšanai nepieciešamie palīgmateriāli - šļirces un dezinfekcijas šķīdums. Pārvešanas laikā stingri ievērots darbības protokols, tai skaitā hronometrējot komplektācijai un pārkraušanai atvēlēto laiku.

Ribinska skaidroja, ka, komplektējot vakcīnas konkrētam vakcinācijas kabinetam, tas jāpaveic dažās minūtēs, jo ir ierobežots laiks, cik ilgi vakcīnu drīkst turēt ārpus ledusskapja. Pēc uzņēmuma pārstāves paustā, šis laiks ir trīs minūtes, turpretim veselības ministre Ilze Viņķele (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādījusi, ka šis laiks ir piecas minūtes.

"Recipe plus" šīs vakcīnas jāpiegādā kopumā desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem, kur tās +2 līdz +8 grādu temperatūrā pēc Celsija skalas var uzglabāt līdz piecām dienām, skaitot no brīža, kad vakcīnas tiek izņemtas no saldētavas. Vakcīnu sadale Latvijas ārstniecības iestādēm notiek ciešā iesaistīto valsts institūciju sadarbībā, informēja Ribinska.

"Repharm" padomes loceklis Šmits apliecinājis, ka "Recipe plus" komanda ir gatava savus resursus ieguldīt sabiedrībai tik ļoti vajadzīgā krīzes pārvarēšanas posmā. Uzņēmumam esot pieredze, aprīkojums un darbinieki, lai to kvalitatīvi izdarītu, un komanda ar entuziasmu jau ķērusies klāt šim uzdevumam.

"Vakcīnas izvadāšanu uzlūkojam kā sociālās atbildības soli. Vienā vārdā izteiktais process - izvadāšana vai piegāde - vakcīnas gadījumā ir sarežģīts daudzpakāpju process, kuram jau ir sagatavots precīzs algoritms izpildei. Atkāpes no tā nav pieļaujamas. (..) Iepriekš esam gatavojušies, papildus ieguldījuši, gan izzinot vajadzīgo informāciju, gan praktiski sagatavojoties, gan aktīvi sadarbojoties ar atbildīgajām valsts institūcijām," norādījis Šmits.

"Recipe plus" nodrošina nepārtrauktu Latvijas medicīnas iestāžu un iedzīvotāju apgādi ar zālēm un citiem aptiekas produktiem. Zāļu lieltirgotāja krājumos ir vairāk nekā 12 000 aptiekas produktu vienību, un lieltirgotavas darbinieki ik dienas realizē līdz pat 3000 piegāžu, informēja Ribinska.

Kā ziņots, "Recipe Plus" pagājušajā gadā strādāja ar 190,366 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,5% mazāks nekā 2018.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 18,8% un bija 18,448 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.

Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka "Recipe Plus" pagājušajā gadā turpināja paplašināt preču sortimentu atbilstoši aptieku un veselības aprūpes iestāžu pieprasījumam, noslēdzot desmit sadarbības līgumus ar jauniem piegādātājiem un sortimentā iekļaujot 1445 jaunas pozīcijas, no kurām 409 ir zāles, bet 1036 - uztura bagātinātāji, higiēnas un kosmētikas līdzekļi, medicīnas ierīces, kā arī veterinārās preces.

Jau ziņots, ka RAKUS pret Covid-19 plāno vakcinēt 40 cilvēkus dienā, un vakcinēšana sāksies pirmdien, 28.decembrī, plkst.10, atklāja RAKUS preses sekretāre Ilga Namniece.