Jaunais un lipīgais Covid-19 variants: vai inficētie simptomu veidā var sajust, ka "saķēruši" tieši to?

Perevoščikovs Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" svētdienas vakarā norādīja, ka šis nav pirmais gadījums, kad no citām valstīm saņemta ziņa par "jauno mutantu", kas dod lielāku potenciālu "apiet imunitāti" un spēj inficēt vairāk cilvēku, tomēr iepriekšējās ziņas neapstiprinājās pētījumos.

Savukārt šoreiz vairākos pētījumos pierādījās, ka šis pieaugums, kas pašreiz novērots Lielbritānijas dienvidaustrumos, tomēr ir saistīts ar jauno koronavīrusa variantu. Tam ir arī dots nosaukums, izpētīti ģenētiski celmi, konstatētas vairākas mutācijas, kas arī izskaidro, kāpēc šis vīruss vairāk varētu piestiprināties cilvēka šūnām.

Komentējot ziņas, ka šis variants konstatēts citās valstīs, Perevoščikovs saka - tās nav tikai divas valstis, to ir vairāk, tomēr līdz šim tie bija sporādiski gadījumi. Viņš arī akcentēja, ka cilvēkiem, kuri pārvietojas starp valstīm, der atcerēties, ka iespējamība "saķert" jauno variantu ir ikvienā valstī, tāpēc pēc ceļojumiem ir svarīgi ievērot 10 vai 14 dienu mājas karantīnu.

"Galvenais, lai atsevišķi gadījumi paliktu vien atsevišķi gadījumi, un tas neizplatītos tālāk," saka epidemiologs.

Vaicāts, vai šis variants inficētajiem simptomu ziņā izpaužas citādāk, Perevoščikovs norāda - tam ir augstākas izplatītas potenciāls, tomēr nevienā pētījumā pagaidām nav atklāts, ka slimība būtu smagāka vai izpaustos citādāk. "Šādu ziņu pagaidām nav, bet svarīgi, lai cilvēks, kuram ir saslimšana ar Covid-19 vīrusu, ievērotu prasības, un pat tad, ja ir tikai aizdomas, paliktu mājās un veiktu izmeklēšanu," viņš pauž.

Latvija pārtrauc pasažieru satiksmi ar Lielbritāniju

Latvijas valdība svētdienas vakarā, līdzīgi citām Eiropas valstīm, aizliedza pasažieru pārvadājumus uz Lielbritāniju no pirmdienas, 21.decembra līdz 1.janvārim, vēstīja aģentūra LETA.

Svētdien Ministru kabinets, balstoties uz Satiksmes ministrijas priekšlikumu, ir pieņēmis lēmumu uz laiku aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.

No Rīgas lidostas lidojumus no un uz galamērķiem Lielbritānijā veic trīs aviopārvadātāji - "airBaltic", "Ryanair" un "Wizzair". Aviokompānija "airBaltic" līdz 2020.gada beigām bija plānojusi 22 lidojumus jeb 11 rotācijas uz Lielbritāniju. Uz šiem reisiem bija pārdotas 1004 biļetes. No tām aptuveni 40% bija lidojumiem no Londonas uz Rīgu, bet pārējās - lidojumiem uz Londonu.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) paziņojumā LTV aicināja tautiešus Lielbritānijā atturēties no jebkādas ceļošanas ārpus Lielbritānijas, jo tas apdraudētu gan viņu, gan citu līdzcilvēku veselību.

Linkaits aicina pasažierus, kuriem bija ieplānoti lidojumi uz Lielbritāniju, sazināties ar pārvadātāju, lai vienotos par turpmāku rīcību, tostarp naudas atmaksu.

Preču pārvadājumus jaunie ierobežojumi neskar, bet tie varētu kavēties.

Rinkēvičs: tas ir darīts sabiedrības interesēs

"Saprotot, ka tas rada problēmas daudziem ceļotājiem, tomēr vēlos uzsvērt, ka tas ir darīts sabiedrības interesēs. Ārlietu ministrija jau labu laiku ir aicinājusi izvairīties no braucieniem ārpus valsts, ja vien tie nav īpaši būtiski, tādēļ ceru, ka tas neietekmēs daudzus, bet apzinos, ka noteikti būs problēmas," komentējot valdības lēmumu, svētdien vakarā vēstīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

"Ja būs nepieciešams, lēmums par repatriācijas reisiem tiks pieņemts tikai saziņā ar veselības ekspertiem, izvērtējot visus riskus, kā arī veicot nepieciešamos drošības pasākumus Latvijā, tos sagaidot. Tuvākajās dienās tādi netiek plānoti. Par tālāko informēsim atkarībā no situācijas attīstības," viņš pauž.

PVO uztur ciešus sakarus ar Lielbritānijas amatpersonām

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas birojs aicinājis Eiropas valstis veikt stingrākus pasākumus, lai neļautu izplatīties koronavīrusa jaunajam paveidam, kas jau licis Lielbritānijai ieviest jaunu karantīnas režīmu Londonā un daļā dienvidu un austrumu Anglijas.

Saskaņā ar PVO rīcībā esošo informāciju ārpus Lielbritānijas inficēšanās ar šā paveida vīrusu atklāta deviņiem cilvēkiem Dānijā, vienam - Nīderlandē un vienam - Austrālijā.

Lipīgo mutāciju neizdodas kontrolēt

Lielbritānijas veselības ministrs Mets Henkoks svētdien atzinis, ka koronavīrusa jaunatklātā lipīgākā paveida izplatību pašlaik neizdodas kontrolēt un tās iegrožošanai noteiktais stingrākais karantīnas režīms var palikt spēkā vēl mēnešiem ilgi.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sestdien paziņoja, ka miljoniem britu nāksies mainīt savus plānus un Ziemassvētkos palikt mājās, jo jaunais vīrusa paveids izplatās daudz straujāk nekā līdz šim zināmie - tiek uzskatīts, ka tas varētu būt par 70% lipīgāks, tomēr nav datu, kas liecinātu, ka jaunā vīrusa variācija, kas nosaukta par "VUI 202012/01", būtu letālāka vai mazāk jutīga pret izstrādātajām vakcīnām.

Noskaidrots, ka zinātnieki minēto vīrusa paveidu pacientam pirmo reizi atklājuši septembrī.

Kā telekanālam "Sky News" sacījusi Anglijas Sabiedrības veselības pārvaldes pārstāve Sjūzena Hopkinsa, informācija par jaunā vīrusa paveida nopietnību valdībai sniegta piektdien, kad modelēšanas ceļā apstiprināta šā paveida bīstamība. Viņa apliecinājusi, ka vīruss var būt par 70% lipīgāks, bet piebildusi, ka tās ir tikai sākotnējās aplēses.