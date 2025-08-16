"Taisnīgums tevi atradīs": britu zēna Kītona vecāki sūta emocionālu vēstījumu Latvijas pilsonim, kuru meklē par dēla nāvi
Apritējis vairāk nekā gads kopš Latvijas pilsonis Dolārs Aleksanders Lielbritānijā notrieca 12 gadus veco Kītonu Sleiteru. Kamēr Aleksanders joprojām tiek meklēts, Kītona vecāki vērsušies pie vīrieša ar spēcīgu vēstījumu.
Jau vēstīts, ka pērn, 14. jūnijā, Lielbritānijas pilsētā Koventrijā uz ielas tika notriekts 12 gadus vecais britu zēns Kītons Sleiters, kurš notikuma vietā gāja bojā. Par notikumu meklēšanā tika izsludināts Latvijas pilsonis Dolārs Aleksanders, kurš, pēc policijas domām, šobrīd varētu atrasties Latvijā.
“Taisnīgums vienmēr tevi atradīs” ir vēstījums, ko Kītona ģimene sūta vīrietim, kuru aizdomās tur par jaunā zēna nāvējošu notriekšanu.
Kītona vecāki, Luīze un Klints Sleiteri, aicināja 21 gadus veco vīrieti “darīt pareizo lietu”.
"Es zinu, ka kā vecāks es teiktu saviem bērniem darīt pareizo lietu. Ja tas būtu otrādi, un viņi zaudētu savu dēlu, es zinu, ka viņi cīnītos par taisnīgumu. Mums katru dienu jāiet cauri šim, tas ir absolūti sirdi plosoši,” norādīja bojā gājušā puisēna māte.
Kītona brālis Džošs piebilda: "Es vēl joprojām nevaru tam noticēt, un neapstāšos līdz mēs iegūsim taisnīgumu. Tu biji unikāls, un tu nesi laimi visiem, ko satiki. Tu biji brīnišķīgs onkulis manam dēlam Teo. Viņš runā par tevi katru dienu, un tas salauž manu sirdi. Tev vajadzēja būt šeit ar mums, un es nekad, nekad neaizmirsīšu to, kas notika."
Vēršoties tieši pie Aleksandera, Džošs teica: "Taisnīgums vienmēr tevi atradīs. Tu vari bēgt, tu vari slēpties, bet tevi atradīs."
Neatkarīga labdarības organizācija "Crimestoppers" izsludinājusi atlīdzību līdz 10 000 sterliņu mārciņu apmērā par informācijas sniegšanu, kas ļautu vīrieti atrast un aizturēt.