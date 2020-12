Imūnsistēmas trauksmes signāli, kurus ir bīstami ignorēt!

Šajā situācijā ir svarīgi iemācīties sadzīvot ar mikropasauli. Svarīgi ir saprast, kuri ir tie vārti, kurus aiz nevērības vai nezināšanas, bieži vien atstājam atvērtus, pakļaujot sevi kārtējam vīrusu triecienam.

Lai cik veiksmīgi vai neveiksmīgi mūsdienu medicīna ir iemācījusies cīnīties ar šo infekciju, pats svarīgākais ir pēc iespējas novērst savu un savu tuvinieku saslimšanu vai nonākšanu līdz slimnīcai. Šim jautājumam tikai viena atbilde – mūsu imūnsistēma.

Bez šaubām, pirmā līnija šajā kaujā ir personiskā higiēna un personiskie aizsardzības līdzekļi, psiholoģiskais līdzsvars, svaigs gaiss un pilnvērtīga atpūta. Diemžēl no saskares ar mikropasauli mūs neglābs nekas. Tādēļ svarīgi ir parūpēties par mūsu organisma spējām atvairīt iebrucējus un ar tiem veiksmīgi cīnīties.

Pareizi strādājoša, nenovājināta imūnsistēma lieliski tiek galā ar vairumu mums kaitīgo vīrusu, baktēriju un arī ļaundabīgajām šūnām. Tieši imūnsistēma ir šie vārti, kam bieži nepievēršam vajadzīgo vērību, līdz mums par to neatgādina kārtējā slimība.

Kādas tad ir galvenās pazīmes, kas liecina par novājinātu imūnsistēmu? Galvenā pazīme, protams, ir bieža slimošana (vairāk kā 2 reizes gadā). Par to var liecināt arī lēna atveseļošanās un slimību komplikācijas.

Laba zīme nav arī tā, ja gadiem, neskatoties uz sliktu pašsajūtu, nav vērojama paaugstināta ķermeņa temperatūra. Tas var liecināt par to, ka Jums ir gausa imūnsistēma, kas adekvāti nereaģē uz iebrucējiem. Jā, paaugstināta temperatūra ir normāla imūnsistēmas reakcija uz iebrucējiem. To apstiprina arī pētījumi, kas rāda, ka šādiem cilvēkiem ir palielināts risks saslimt ar ļaundabīgiem audzējiem.

Nosauksim vēl dažas būtiskas pazīmes, kas var liecināt par novājinātu imūnsistēmu, tās ir: sausa āda, aukstumpumpas, stomatīts, gremošanas problēmas, sasprēgājušas lūpas, plāni mati un nagi, roku un kāju tirpšana, kāju vājums, paaugstināta nervozitāte, uzmanības traucējumi, hronisks nogurums. Šie, protams, nav visi trauksmes signāli, ar ko organisms cenšas mūs brīdināt. Svarīgākais ir ieklausīties savā organismā, neignorēt tā signālus un rīkoties.

Jāsaprot, ka vāja imūnsistēma nav spriedums, tā visbiežāk nav arī iedzimta, tā ir tikai sekas mūsu līdzšinējam dzīvesveidam, uzturam un paradumiem. Visbiežāk tās ir sekas daudzu bioloģiski aktīvo vielu (BAV) trūkumam organismā. Bez visām nepieciešamajām bioloģiski aktīvajām vielām imūnsistēma kļūst gausa vai gluži pretēji – hiperaktīva (alerģijas). Tātad, ja Jūsu organismā pietrūks, piemēram, D vitamīna, ne ķiploks, ne ingvers nelīdzēs, imūnsistēma tāpat darbosies nepilnīgi, ar visām izrietošajām sekām.

Uzzināt, kura tieši no simtiem BAV pietrūkst mūsu imūnsistēmai, ir teju neiespējami. Tātad, ko darīt lai nenodarītu sev pāri un vienlaicīgi sabalansētu BAV līdzsvaru organismā, nodrošinot tā normālu darbību? Noteikti nevajadzētu uzreiz ķerties pie tradicionālā C vai cita modes vitamīna pudeles, jo vitamīnu pārdozēšana var novest arī pie pilnīgi pretēja efekta un jaunām veselības problēmām.

Atbilde ir – lietot cilvēka organisma bioķīmijai iespējami tuvus preparātus, kas vienlaicīgi sabalansē visu BAV sastāvu, papildinot trūkstošos un nepārdozējot esošos komponentus. Sintētiskos, no naftas ražotos vitamīnus, šai rakstā nemaz neapskatīsim, bet arī augu valsts preparāti nebūs optimāls risinājums, jo cilvēka BAV sastāvs būtiski atšķiras no augu BAV sastāva un ļoti daudzas cilvēkam nepieciešamās vielas augi nesatur nemaz vai satur niecīgā daudzumā. Augu preparāti bieži izsauc arī alerģiskas reakcijas gan to atšķirīgā BAV sastāva un pat cilvēkam indīgu vielu piejaukuma dēļ. Fitoterapeiti to neslēpj, ka lielākā daļa ārstniecības augu, tos nepareizi lietojot, var pat kaitēt veselībai. Pat ierastā piparmētra lielos daudzumos var negatīvi ietekmēt vīriešu potenci. Tātad, ko darīt?

Lielisks risinājums šajā situācijā būtu dzīvnieku izcelsmes preparāti. Diemžēl lielākās daļas dzīvnieku preparātu iegūšanai dzīvnieki tiek nogalināti. Par laimi, ir preparāts, kura izejvielu iegūšana salīdzināma ar aitas vilnas cirpšanu – tā ir ziemeļbriežu jauno radziņu (pantu) cirpšana. Tā nenodara nekādu kaitējumu dzīvniekam, un radziņi ātri ataug. Tieši ātrā augšana un tīrā vide to padara par augstvērtīgāko dabīgas izcelsmes preparātu pasaulē. Pantus austrumu medicīna pazīst jau vismaz 2000 gadus, un tie tiek vērtēti augstāk par slaveno ženšeņu. Šāds preparāts tiek ražots Latvijā no ekoloģiski tīriem, Jakutijā ievāktiem ziemeļbriežu pantiem. Tas tiek ražots pēc KF Zinātņu akadēmijas patenta jau 8 gadus un ir izpelnījies viennozīmīgi pozitīvas atsauksmes no klientiem Latvijā un pasaulē. Pozitīvi par šo preparātu ir publiski izteikušās arī tādas slavenības kā aktieris J. Paukštello, rakstnieks M. Bērziņš, mūziķis J. Kulakovs un citi. To lieto un iesaka daudzi ārsti un arī dziednieki.

Izejvielu cenas pasaules tirgū ir augstas, tās sasniedz jau 500 $/kg, un ražošanas process ir sarežģīts, tādēļ preparāts diemžēl nav lēts, tā cena svārstās no 39 līdz pat 69 eiro dārgākajās aptiekās. Neskatoties uz samērā augsto cenu, tā pastāvīga lietošana nemaz neizmaksā dārgāk kā pastāvīgi lietoti sintētiskie vitamīni. Tas tādēļ, ka preparāts ir ļoti koncentrēts un profilaktiskos nolūkos jālieto vien pa 1 pudelītei 3-6 mēnešos, tātad izmaksas ir vien no 6,5 eiro mēnesī, kas, domājams, nav pārāk dārga cena par labu veselību?

Vairāk par šo preparātu lasiet tā oficiālajā mājas lapā: www.epsorin.lv, ražotāja konsultāciju tālruņi: 22300061, 67796699

Iegādes iespējas aptiekās: aptieku karte, kurās nopērkams Epsorin

Labākās cenas, pērkot no ražotāja: lv.epsorin.com

Pat labākais uztura bagātinātājs neaizstāj sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu, bet uzturu ir ieteicams bagātināt, lai nepieļautu BAV deficītu organismā!

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu

Reklāmas raksts tapis sadarībā ar Epsorin