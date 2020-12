Viņa skaidroja, ka vīruss kopš gada sākuma "praktiski nav mainījies", kā arī nav mainījušies tā izplatības ceļi. "Līdz ar to viss, kas notiek, notiek tāpēc, ka mēs neievērojam tos noteikumus un likumus, kurus mēs postulējam. Faktiski šī izplatība ir mūsu pašu - visu cilvēku kopā - stimulēta," vērtēja speciāliste.

Viņa atzina, ka infektologus visvairāk uztrauc smagi slimo Covid-19 pacientu skaita pieaugums, jo tieši šai pacientu daļai inficēšanās var beigties letāli.

RAKUS galvenā speciāliste infektoloģijā, profesore Ludmila Vīksna. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Runājot par gaidāmo vakcināciju pret Covid-19, Vīksna atzina, ka tai būs jāsagatavojas ļoti nopietni, galvenokārt tāpēc, ka vakcīnas jāuzglabā un jātransportē ļoti zemā temperatūrā, pretējā gadījumā tās var zaudēt savu efektivitāti.

Lūgta komentēt prasību 1.-4.klašu skolēniem no nākamā gada mācību stundās lietot sejas maskas, Vīksne atzina, atbildēja, ka stingri noteikta viedokļa šajā jautājumā viņai nav. No vienas puses speciāliste pauda bažas par to, ka bērni šajā vecumā ar maskām varētu apieties neadekvāti, bet no otras puses viņa norādīja, ka masku valkāšana varētu jaunos cilvēkus radināt pie kārtības. "Ja tā maska ir pieaugušo klātbūtnē, varbūt tas būtu arī labi," viņa minēja.

Kā ziņots, valdība otrdien lēma, ka Latvijā 1.-4.klašu skolēniem, tāpat kā skolotājiem, mācību stundās un ārpus tām no 2021.gada 4.janvāra būs jālieto sejas maskas. Maskas bērni varēs nelietot īpašos gadījumos, ja tas saistīts ar veselības stāvokli.

Izglītības un zinātnes ministrija norādījusi, ka sejas masku nēsāšana gan pedagogiem, gan skolēniem ir efektīvs risinājums Covid-19 infekcijas samazināšanai.

Tikmēr iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" trešdien aptuveni septiņu stundu laikā tika savākti nepieciešamie 10 000 parakstu par aicinājumu atcelt prasību sākumskolēniem skolās lietot sejas maskas.