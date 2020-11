"Sākumā tu atvem vienu ēdienreizi, tad otru" - atklāts stāsts par anoreksiju

"Ļoti ilgi nodarbojos nevis ar savas saslimšanas definēšanu, bet ar tās noliegšanu. Pirmās diagnozes, ko man uzstādīja 17 gadu vecumā, pēc tam ilgi ignorēju – domāju, ka pati tikšu galā. Zāles lietot un iet pie terapeita sāku tikai pirms gada, kad man bija 26, un jau bija redzams, ka pilnīgi un galīgi netikšu galā pati," teic Krista. Viņa norāda, ka savā ziņā esot uzaugusi kopā ar Latvijas psihiatriju.

"Man ir vairākas diagnozes, piemēram, bipolārie traucējumi, kas sākumā tika definēti kā veģetatīvā distonija, bija arī problēmas ar anoreksiju, kas sākumā netika definēta, jo tajā brīdī man bija depresija un citas lietas, kas acīmredzot bija aktuālākas pēc ārstu domām. Ja dzīve mani nebūtu piespiedusi, iespējams, būtu cīnījusies pati saviem spēkiem."

Problēmas ar garastāvokli sākušās 13-14 gadu vecumā.

"Tas ir tas laiks, kad skolēni, it sevišķi meitenes, ārkārtīgi daudz savā starpā sāk salīdzināt izskatu – burtiski līdz pašai pēdējais detaļai. Es daudz domāju par savu ķermeni un to, kā sakārtot galvu, līdz pastiprināti pievērsos tam, kā es izskatos, ko ēdu, ko neēdu.

Anoreksija man bija veids, kā kontrolēt bipolāros traucējumus, tāpat kā ar alkoholu. Es uz to skatījos šādi – ar mani kaut kas notiek un man ir jārada tāda kā sava filozofija, kā dzīvot. Anoreksijas gadījumā tas bija veids, kā savākties. Līdzīgi kā cilvēkiem liekas – būs labāk tad, kad aizbrauks atvaļinājumā, nopirks māju vai nopirks suni, apprecēsies vai izdarīs vēl kaut ko, tā man likās, ka man būs labāk tad, kad es svēršu 50 kilogramus.

Kad svēru 50 kilogramus, likās, ka man būs labāk tad, kad es svēršu 40 kilogramus, jo labāk, protams, nepalika. Es varēju tik ļoti koncentrēties uz svaru, neēšanu un izskatu, ka bija vieglāk tikt galā ar garastāvokļa traucējumiem – depresiju un māniju.

Sākumā tu atvem vienu ēdienreizi, tad otru, sāc daudz sportot, sāc domāt par to, ka nedrīksti neko ēst, domā par produktiem, kas satur mazāk kaloriju, taču tas viss pakāpeniski aiziet līdz tam, ka paliec arvien tievāks, tievāks un tievāks. Tu sāc priecāties, ka var labi redzēt atslēgu kaulus, ribas, mugurkaulu – cik skaisti. Tas ir dīvains uzskats par savu ķermeni, no kura tagad esmu tikusi vaļā. Daļēji, jo tas mēdz atgriezties."

Krista atzīst, ka tā ir atkarība. Viņai esot bijis viszemākais svars un vislielākās problēmas, kad vēl mācījusies vidusskolā, kas beidzies ar dziļu depresiju.

"Toreiz mani vienkārši piebāza ar zālēm, aizsūtīja mājās, un es vienkārši gana daudz pieņēmos svarā. Aizgāju arī pie vairākiem ārstiem, mēs par to runājām, jo es pati sapratu, ka kaut kas ir jādara. Izpētīju, kāds ir normāls BMI jeb ķermeņa masas indekss uz manu augumu, un centos nenokrist zem minimālā normālā svara. Tā bija mana noruna ar sevi, jo sapratu, ka visa tā dzīves savākšana caur neēšanu nesanāk. Ir jādara kaut kas cits.

Tomēr, lietojot zāles, lai tiktu galā ar bipolārajiem traucējumiem, atkal pieņēmos svarā. Domāju, ka man vairs nav problēmu ar svaru un esmu kaut cik iemīlējusi savu ķermeni, kad pēkšņi attapos, ka jau nedēļu izvemju vakariņas, neēdu brokastis un pusdienās ēdu tikai salātus."

"Brīnos, ka izskatījos gana normāli, lai pārējie mani akceptētu un es izdarītu visas tās lietas, ko dzīvē izdarīju, taču pasaule man nelika atzīt manu problēmu, nepiespieda sākt rūpēties par sevi, sākt dzīvot kvalitatīvāku dzīvi. Kamēr varēju izturēt un saviem spēkiem kaut kā tiku galā. Man bija kauns par citām lietām, bet ne to. Anoreksijas gadījumā lielākā problēma ir tā, ka tev nav kauns un tev liekas, ka tu dari pareizi. Tev liekas, ka tu paliec skaistāks, ka dari kaut ko labu sev. Kā kuram, protams. Nedomāju, ka visi, kas ar to slimo, grib palikt skaistāki. Katrs ir ļoti atšķirīgs."

Viņa norāda, ka anoreksija esot kā aizsargmehānisms, kā kompensācijas mehānisms.

"Vai mēs gana daudz runājam par to, kas ir normāls svars? Kas ir veselīgs svars? Kas ir veselīgs ķermenis? Mēs runājam tikai par to, kas ir skaists ķermenis. Kas ir tievs ķermenis, kas ir pārāk tievs ķermenis vai, otra galējība, kas ir pārāk resns ķermenis. Mums ir ārkārtīgi daudz informācijas par to, kā notievēt, dažādas diētas un veidi, kā palikt tievākiem, bet nav tā gala punkta, kur tad apstāties."