Viņķele min divus piemērus, kas parāda, kāpēc Covid-19 joprojām neizdodas savaldīt

Viņķele norādīja, ka slimnīcas un personāls šobrīd ir tuvu pie robežas kad "būs būtiski jāierobežo veselības aprūpes pakalpojumi cilvēkiem, kuri gaida plānveida palīdzību".

Ministre atgādināja, ka no 27.novembra spēkā stāsties papildu ierobežojumi 12 Covid-19 smagāk skartajās pašvaldībās, bet gadījumā, ja Covid-19 turpinās straujo izplatību, šādi noteikumi būs jāattiecina uz visu valsti. Precizējot, Viņķele saka, ka būtiski tiktu samazināta pakalpojumu un tirdzniecības aktivitāte, kā arī ieviestas attālinātās mācības 5. un 6. klašu bērniem.

Viņķele norāda, ka, runājot par pašvaldībām ar papildu ierobežojumiem, valdībā ticis nolemts, ka Rīgai "īpašu pieeju" pagaidām nepiemēros, bet, ja eksperti to ieteiks, šis lēmums tiks pārskatīts.

Viņķele minēja divus piemērus, kas norādot, kāpēc joprojām Latvijā nevar savaldīt infekcijas izplatību.

Kā vienu no piemēriem ministre minēja Salacgrīvas uzņēmumu "Brīvais vilnis", kurā saslimšana ar Covid-19 konstatēta 77 darbiniekiem. "Mēs zinām jau mēnešiem ilgi, un epidemiologi atgādina, ka tieši darba vietas ir vienas no inficēšanās riskam pakļautākajām vietām. Šī uzņēmuma vadība ne gluži sadarbojas ar epidemiologiem un epidemioloģisko izmeklēšanu," norāda Viņķele. "Sekas ir tādas, ka uzņēmuma darbība tiek ietekmēta. Lūkosimies, kā izplatība attīstīsies uzņēmumā. Iespējams, tas var nozīmēt arī uzņēmuma lielākus darbības ierobežojumus. Bet tas neaprobežojas tikai ar viena uzņēmuma, uzņēmēja un viņa nodarbināto sarežģījumiem. Tas ietekmē veselu pašvaldību un mēs zinām, kad Salacgrīva ir viena no pašvaldībām, kurā tiks piemēroti stingrāki ierobežojumi."

Kā otru piemēru Viņķele, neminot vārdā, minēja gadījumu ar mūziķi Arni Račinski, kurš sociālajos tīklos dalījās ar savu pieredzes stāstu.

"Viņš bijis ļoti akurāts un ievērojis drošības pasākumus, kuri noteikti publiski - lietojis masku, ievērojis distancēšanos sabiedriskās vietās, aicinājis dezinficēt rokas un darījis to pats. Bet ir bijusi viena sadaļa, uz kuru viņš nav bijis tik godprātīgs, ievērojot noteikumus, un tā ir bijusi kontakti un satikšanās ar draugiem. Tas ir rezultējies gan šī konkrētā cilvēka saslimšanā, gan vēl septiņu cilvēku inficēšanā."

Viņķele pateicās par šādu pieredzes stāstu publicēšanu un aicināja sabiedrību ierobežot sociālos kontaktus neatkarībā no tā, cik lieli ir infekcijas izplatības rādītāji pašvaldībā.