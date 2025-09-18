Makroni grasās tiesā iesniegt "zinātniskus pierādījumus", lai apliecinātu, ka Brižita ir sieviete
Francijas prezidents Emanuels Makrons un viņa sieva Brižita ASV tiesā gatavi uzsākt cīņu pret labējā spārna influenceri Kendisu Ouensu, kas iemantojusi bagātību un slavu, izplatot sazvērestības teorijas par Francijas pirmo lēdiju.
Makronu pāris apliecinājis savu gatavību tiesā uzrādīt fotogrāfiskus un zinātniskus pierādījumus, kas apliecinātu, ka Brižita ir sieviete. Tikmēr Ouensas advokāti ir lūguši tiesu Makronu prasību noraidīt.
Makronu advokāts Toms Klērs uzsver, ka pāris ir gatavs pilnībā pierādīt, ka Ouensas apgalvojumi ir nepatiesi. "Šis ir process, kurā Brižitai būs jāiesaistās ļoti publiski. Tomēr viņa ir gatava to darīt. Viņa ir stingri apņēmusies darīt visu nepieciešamo, lai pierādītu patiesību," norādīja advokāts. Makroni prasību pret Ouensu iesniedza šī gada jūlijā. Tajā apgalvots, ka influencere "ignorēja visus ticamos pierādījumus, kas atspēko viņas apgalvojumus, lai kultivētu sazvērestības teorijas un celtu neslavu".
"Tas ir absurds. Šī ir persona, kas labi zināja, ka viņa izplata nepatiesu informāciju, izmantoja savus nodibinātos sakarus ar gelēji labējo politisko spēku līderiem un izplatīja šo informāciju ar mērķi kalpot ideoloģijai un nodarīt kaitējumu," augustā žurnālam "Paris Match" norādīja Makrons.
Ouensas advokāti ir aicinājuši tiesu noraidīt Makronu prasību, norādot, ka šo jautājumu nevajadzētu izskatīt Delavērā. Ouensas pārstāvji norādīja, ka lietas izskatīšana Delavērā radītu viņai "būtiskas finansiālas un operatīvas problēmas". Ouensa iepriekš apgalvojusi, ka uzskata, ka "viņas teiktais ir patiesība, un nav nekā amerikāniskāka par vārda brīvību un spēju kādu kritizēt".