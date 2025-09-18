Ventspils novadā atrasta izskalota drona atlūza - notikuma vietā strādā policija, turp dodas arī NBS
Valsts policija (VP) atklāj, ka Ventsils novadā uzieta atlūza no bezpilota lidaparāta.
Šodien, 18. septembrī, Ventspils novada Varves pagasta pludmalē atrasta drona atlūza. Valsts policijas norīkojums strādā notikuma vietā, kur šobrīd ir norobežota apkārtne.
Sākotnējā informācija liecina, ka notikuma vietā apdraudējums nav konstatēts. Pieļaujams, ka atlūza izskalota no jūras. Informētas atbildīgās iestādes, uz notikuma vietu dodas NBS Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas grupa.
Jau vēstīts, ka vēl pirms nedēļas Polijas gaisa telpā ielidoja aptuveni 20 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti. Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas notriekti krievu droni.
Polijas mediji šonedēļ ziņoja, ka ēkai, visticamāk, trāpīja raķete "AIM-120 AMRAAM", ko izšāva Polijas iznīcinātājs F-16, kas pacēlās gaisā, lai notriektu krievu dronus.
Vēl 11. septembrī aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) pavēstīja, ka no 11. septembra plkst.18 līdz 18. septembrim ar iespēju termiņu pagarināt tiks slēgta Latvijas gaisa telpa austrumu pierobežā, reaģējot uz notikumiem Polijā.
Tāpat Latvijā tika fiksēts incidents, kad pērn, 7. septembrī Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokrita Krievijas "Shahed" tipa drons. Latvijas Nacionālie bruņotie spēki situāciju monitorējuši, taču netika pieņemts lēmums nedz šo dronu notriekt, nedz pacelt gaisā Latvijā dežurējošos NATO iznīcinātājus, kas izpelnījies daļas sabiedrības kritiku. Kad drons nokrita, deaktivizēta tā kaujas galviņa, kas sākotnēji nebija eksplodējusi.
Pēc notikušā Aizsardzības ministrija sāka konsultācijas ar sabiedrotajiem, kas pēdējā laikā saskārušies ar līdzīgiem incidentiem. Līdz šodienai gan Lietuva, gan Igaunija un bieži arī Rumānija ir konstatējusi vairākus gadījumus, kad valstu teritorijās ielido sveši bezpilota lidaparāti. Lietuvas gadījumā atsevišķās reizēs tie it kā bijuši kontrabandistu izmantoti līdzekļi noziedzīgu darbību veikšanai.