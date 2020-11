Mūsdienās no prostatas vēža nav jāmirst

Mūsdienās daudzas iepriekš nāvējošas slimības laicīgas diagnostikas gadījumā ir iespējams veiksmīgi ārstēt, turpinot dzīvot kvalitatīvu mūžu. Diemžēl nepareizu priekšstatu, baiļu un vienaldzības dēļ cilvēki izvairās no veselības pārbaudēm, apdraudot savu dzīvību. Visbiežāk šī tendence ir novērojama tieši stiprā dzimuma vidū. Novēlotas diagnozes dēļ vīriešu mirstība no ļaundabīgiem audzējiem Latvijā ir vairākas reizes lielāka nekā sievietēm. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka 10 gadu laikā, posmā no 2008. līdz 2018. gadam, no prostatas vēža ir miruši 4274 vīrieši, šai slimībai joprojām paliekot par vienu no izplatītākajiem vīriešu nāves iemesliem.

Pētījumu dati liecina, ka ārstus visretāk apmeklē tieši vīrieši – 2018. gadā tikai 7% no Latvijas vīriešiem, kuri atrodas onkoloģisko saslimšanu riska vecumā grupā, ir apmeklējuši urologu. Savukārt 77% vīriešu ārstu apmeklē tikai nopietnas saslimšanas gadījumā, bet gandrīz puse no aptaujātiem jeb 40% vīriešu norādījuši, ka gaida, kad slimība pāries pati. Tomēr teikumam "Kamēr man sāp, es esmu dzīvs", nav jābūt realitātei.

Lai pasargātu sevi no prostatas vēža, ir ļoti svarīgi veikt regulāras veselības pārbaudes arī tad, ja nav sūdzības par pašsajūtu. Prostatas vēža diagnostika nesākās ar urologa apmeklējumu, bet gan ar vienkāršu asins analīzi, plašāk zināmu kā PSA testu. Uz šo analīzi nosūtījumu iespējams saņemt pie ģimenes ārsta. Gadījumā ja PSA norma ir paaugstināta, vīrietis tiek nosūtīts pie urologa, kas ar vieglām un nesāpīgām metodēm nosaka vai prostatas vēzis ir klātesošs. Ļaundabīga audzēja diagnozes gadījumā katram pacientam nozīmē piemērotu ārstēšanas veidu, taču arī pēc tās PSA analīzes jānodod visa mūža garumā.

Latvijas Urologu asociācijas prezidents, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas urologs Pēteris Vaganovs norāda, ka lai arī šķietami ar ļaundabīgiem audzējiem slimo tikai gados vecāki cilvēki, statistikas dati liecina, ka pasargāts nav neviens: "Lai arī līdz 45 gadiem prostatas vēzis sastopams salīdzinoši retāk, savā praksē esmu ārstējis arī pacientus, kuri nav sasnieguši šo vecuma slieksni. Un šādu pacientu skaits pieaug. Statistikas rādītāji nav iepriecinoši arī vecākiem vīriešiem. No 50–60 gadiem prostatas vēzi konstatē 15% vīriešu, pēc 60 gadu vecuma – aptuveni 30 procentiem, savukārt pēc 70 gadiem – 40 procentiem vīriešu. Sākot no 45 gadu vecuma vīriešiem regulāri jāveic prostatas vēža diagnostikai paredzētas asins analīzes (PSA), jo laicīgi diagnosticēts vēzis mūsdienās ir veiksmīgi izārstējams. Nereti audzējs pat nav jāoperē, vienīgi jānovēro un, ja nepieciešams, attiecīgajā brīdī jāsāk ārstēšana. Šāds novērošanas process var vilkties pat 15 gadus. Pastāv maldīgs uzskats, ka urologa kabinetā notiek pazemojošas procedūras, taču tā nav. Vizīte sākas ar sarunu, pacientam tiek nozīmētas analīzes, kā arī ultrasonogrāfija."

Veiksmīgas prostatas vēža ārstēšanas panākumu atslēga ir komunikācija. Tikai mijiedarbojoties ārsta profesionalitātei un pacienta līdzdarbībai, ir iespējams sasniegt labākos ārstēšanas rezultātus. Katram pacientam tiek piemeklēta piemērotākā ārstēšanas metode. Tā atkarīga no slimības attīstības, tā, cik ātri slimība progresē, kāds ir pacienta vecums, kā arī vispārējais veselības stāvoklis. Latvijā ir dažādas prostatas vēža ārstēšanas iespējas – ķirurģiska ārstēšana, staru terapija, robotizētā radioterapija un radioķirurģija, kā arī hormonālā terapija. Savlaicīgi uzsākta ārstēšana var glābt dzīvību gandrīz katram prostatas vēža slimniekam, kā arī pēc iespējas vairāk samazināt ārstēšanas izraisītās blakusparādības.

Pētījumi liecina cilvēku veselībai ļoti svarīgs ir aktīvs dzīvesveids un veselīgs uzturs. Regulāras fiziskās aktivitātes ievērojami palīdz samazināt risku saslimt ar ļaundabīgiem audzējiem. Savukārt, ja vēzis ir diagnosticēts un uzsākta ārstēšana, individuāli pielāgotas fiziskās aktivitātes palīdz vieglāk atgūties pēc ķīmijterapijas, uzlabo fizisko pašsajūtu, miega kvalitāti, kā ari vispārējo noskaņojumu.

"Nereti vīriešus rīkoties traucē bailes pārbaudīt savu veselību, jo ir iespēja izdzirdēt sliktas ziņas. Taču bailes var pārvarēt katrs. Bet kā jūtas tie, kas manā kabinetā apjauš – ja es būtu laicīgi veicis pārbaudi, viss būtu labi? Šīs emocijas piedzīvot nenovēlu nevienam. Bieži vien vīrieši nevēlas doties pie ārsta, jo domā, ka viņu problēmas ir tikai sīkumi. Taču veselībā sīkumu nav. Mūsu sabiedrībā joprojām dziļi ieskaņojies ieradums, ka sieviete ir atbildīga arī par vīrieša veselību. Tāpēc aicinu arī visas sievietes – parūpējieties par savu vīru, tēvu un brāļu veselību un aiciniet viņus veikt regulāras pārbaudes! Mūsu sievietēm vajadzīgi atbildīgi un svarīgākais – veseli vīrieši," atgādina dakteris Vaganovs.

Īsa pamācība prostatas vēža diagnostikai vīrietim pēc 45 gadu vecuma:

No 45 gadu vecumam reizi gadā dodies pie sava ģimenes ārsta un lūdz nosūtījumu uz PSA testu

Ar nosūtījumu dodies uz tuvāko laboratoriju, kur Tev paņems asins paraugu

Ja testa rezultāti liecinās, ka PSA līmenis ir normas robežās – bez bažām dzīvo līdz nākamā gada testam. Ja analīžu rezultāti Tavam ģimenes ārstam raisīs bažas, viņš Tevi nosūtīs pie urologa