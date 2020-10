Mammu un tētu viedoklis - kā pasargāt bērnus no sezonālajām slimībām?

- klasēm un grupiņām dažādas ieejas, vecākiem jāatvadās no bērna pie durvīm vai vārtiem;

- plūsmas sadalītas, lai nodrošinātu bērnu nekontaktēšanos;

- skolas telpās viena klase ir viena ģimene, pārējās klases - svešie, lai arī daudzi ierodas skolā ar vienu un to pašu autobusu vai tramvaju;

- pašas niecīgākās slimības pazīmes vai pat aizdomas par saslimšanu ir iemesls bērna palikšanai mājās;

un tā tālāk.

Septembra pirmās nedēļas noslēgumā Latvijas televīziju ziņu sižetos vairākkārt tika runāts par to, kā rīkoties vecākiem, ja bērnam ir pavisam neliels klepus un iesnas. Oficiālie un neoficiālie noteikumi dažādās iestādēs atšķiras, ģimenes ārstu telefoni ir karsti no biežajiem vecāku zvaniem, bet tikmēr katrai mammai un tētim katru dienu jāpieņem lēmumi, kā rīkoties ar bērnu, kura veselības stāvoklis vēl 2019. gadā tiktu vērtēts kā praktiski vesels, bet jau 2020. gadā kā uz jautājuma zīmes. Lai izvairītos no šādiem jautājumiem, vēlams profilaktiski nostiprināt bērna imunitāti un palīdzēt saglabāt veselību.

Lūk, dažu vecāku viedoklis par to, kā pasargāt bērnu no sezonālajām saslimšanām:

Simona (trīs bērnu māmiņa) - “Man ir gan skolas, gan bērnudārza vecuma bērni, apzinos, ka pilnīgi no visa pasargāt nav iespējams. Tomēr atzīstu, ka vislabāk sezonālo slimību sezonai sagatavo rūdīšanās. Svarīgi ir rudenī bērniem pēc iespējas ilgāk vilkt vieglu apģērbu, bet pavasarī - siltu. Līdz pat rudenim bērniem atļauts īsā krekliņā un basām kājām dzīvoties dārzā. Brīvdienās bieži izvēlamies pastaigas priežu mežā, pastaigas uz jūru - tas ir laiks, ko pavadām svaigā gaisā un bez ekrāniem.”

Anita (trīs bērnu māmiņa) - “Tā kā vienam manam bērnam kakls ir “vājā vieta”, papildu ikdienas aizsardzībai reizēm profilaksei dodu viņai arī Medistus® Antivirus. Tikko kā parādās pirmais klepus vai pat tikai kakla kasīšanās, uzsākam kursu, lai palīdzētu organismam noturēties. Vienīgais jāņem vērā, ka tas piemērots bērniem, kas vecāki par 6 gadiem.”

Vinsents (viena bērna tētis) - “Lai bērns būtu vesels, svarīgas ir fiziskās nodarbības un labs uzturs, tas ir visa pamats. Rīta vingrošana un paštaisīts muslis ar medu brokastīs - tā jau ir puse no veiksmes. Protams, nav reāli pasargāt viņu no pilnīgi visa - bērnudārzs ir bērnudārzs, tur satiekas visādi brīnumi.”

Ināra (divu bērnu māmiņa) - “Pirmajā gadā slimo gandrīz visi, lai darītu, ko darīdams. Palīdzu kā varu, atzīstu zāļu tējas, rutku ar medu, sīpolu ar medu. Ja ir tāda iespēja, svarīgi arī pus-veselu bērniņu nesūtīt atpakaļ uz skolu, tas nāk par sliktu gan viņam pašam, gan citiem.”

