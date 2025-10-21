Princis Viljams, kļūstot par karali, plāno aizliegt savam tēvocim Endrū piedalīties viņa kronēšanā un karaliskajā dzīvē
Princis Viljams plāno stingri rīkoties jautājumos, kas saistīti ar viņa tēvoci, princi Endrū.
Kā ziņo “The Sunday Times”, kad Velsas princis kļūs par karali, viņš ieņems stingrāku nostāju nekā viņa tēvs, karalis Čārlzs, pret savu skandālos iepīto tēvoci Endrū, pilnībā aizliedzot viņam piedalīties jebkādā karaliskās dzīves aspektā.
Šī ziņa seko pēc tam, kad Endrū — kurš pēdējos gados cīnījies ar sekām, kas radušās viņa saistības ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu dēļ — 17. oktobrī izplatīja paziņojumu, ka atsakās no visiem saviem karaliskajiem tituliem un goda apbalvojumiem. Šis ir nozīmīgs lēmums, ko apsprieda vairāki karaliskās ģimenes locekļi, tostarp Viljams un karalis Čārlzs.
Pils iekšējie avoti sacīja, ka karalis un Velsas princis bija vienisprātis par lēmumu, kas tika paziņots 17. oktobrī, taču “The Sunday Times” norāda, ka, atšķirībā no tēva, Viljams ar to nav apmierināts.
Kad viņš kļūs par karali, viņš pilnībā aizliegs Endrū piedalīties karaliskajā dzīvē — gan publiskos, gan privātos pasākumos, kā arī lielākajā daļā valsts ceremoniju un pat savā kronēšanā.
Turklāt, pēc “The Sunday Times” ziņotā, princis Viljams aizliegs arī Endrū bijušajai sievai Sārai Fērgusonei piedalīties jebkuros karaliskajos pasākumos. Fērgusone, kura joprojām ir saglabājusi ciešas attiecības ar Endrū kopš viņu šķiršanās gandrīz pirms 30 gadiem, pati ir nonākusi uzmanības centrā saistībā ar savām saitēm ar Epstīnu. Līdzīgi kā viņas bijušais vīrs, viņa turpmāk vairs nelietos savu karalisko titulu.
Tomēr bijušā pāra meitu — princeses Beatrises un Eiženijas — karaliskie tituli un statusi netiks skarti. Viljams kā karalis turpinās iesaistīt abas princeses karaliskajos pasākumos un ģimenes notikumos.
Prinča Endrū reputācija sāka sabrukt 2010. gadā viņa saistības ar miljardieri un seksuālo noziedznieku Epstīnu dēļ, bet situācija būtiski pasliktinājās 2015. gadā, kad viņa vārds tika minēts civilprasībā pret Epstīnu.
Šajā tiesas lietā sieviete vārdā Virdžīnija Džufrē apgalvoja, ka Epstīns piespiedis viņu trīs reizes nodarboties ar seksu ar princi Endrū, kad viņai bija 17 gadi.
2022. gada janvārī Endrū māte, nelaiķe karaliene Elizabete II, atņēma viņam militāros titulus un patronāžas saistībā ar Džufrē iesniegto seksuālās vardarbības prasību, kas tika ierosināta 2021. gadā. Endrū noraidīja jebkādus pārkāpumus, un 2022. gada februārī viņš panāca ārpustiesas izlīgumu ar Džufrē par neizpaužamu summu. Džufrē izdarīja pašnāvību 41 gada vecumā aprīlī.
17. oktobrī, pieaugot sabiedrības interesei par viņa saiknēm ar Epstīnu, princis Endrū paziņoja, ka vairs neizmantos savus titulus un goda apbalvojumus, tostarp Jorkas hercoga titulu.
“Pārrunās ar karali, manu tuvāko un plašāko ģimeni, mēs esam secinājuši, ka apsūdzības pret mani novērš uzmanību no Viņa Majestātes un karaliskās ģimenes darba,” teikts viņa paziņojumā. “Es vienmēr esmu uzskatījis, ka mans pienākums ir kalpot ģimenei un valstij, un pie šī principa palieku. Es stingri turpinu savu lēmumu, kas pieņemts pirms pieciem gadiem, atkāpties no sabiedriskās dzīves.”