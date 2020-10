Nepieļaut vīrusu pārnešanu asins pārliešanas procesā

Viens no nozīmīgākajiem donora asins pārbaudes aspektiem ir pilnīgas asins kontroles nepieciešamība uz vīrusu daļiņu esamību, tostarp hepatītu un HIV. PVO (Pasaules Veselības organizācijа), kā liecina pētījumu rezultāti, atklāja satraucošu situāciju – 35 pasaules valstīs tika konstatēti pētījuma protokola un to rezultātu analīzes pārkāpumu fakti, sākot no donoru asiņu savākšanas līdz pilnīgai un kvalitatīvai savākto biomateriālu izpētei. Ne visas ziedotās asinis un to sastāvdaļas tiek pārbaudītas, lai konstatētu kaitīgas infekcijas. Vairākās valstīs, kurās notiek testēšana, nav nodrošināta pienācīga pētījumu kvalitāte.

Asins testējošo sistēmu un palīgmateriālu neregulāras piegādes, tehnikas un iekārtu, kuriem beidzies ekspluatācijas termiņš, izmantošana, kā arī kvalificēta personāla trūkums, – noved pie tā, ka testēšanas rezultātu izpēte un asins analīz es nerada uzticību.

Pretvīrusu terapijai ir globāla veselības prioritāte. Tās īpaši svarīgais aspekts ir vīrusu slimību profilakse agrīnā stadijā. Ir jāsaprot, ka vīrusa klātbūtnes diagnoze donoru asinīs un to sastāvdaļās, tas ir, vīrusu kvantitatīvais un kvalitatīvais sastāvs, jānosaka ar lielu precizitāti, lai izslēgtu kļūdaini pozitīvus un kļūdaini negatīvus testa rezultātus.

Veselības aprūpei izmantojamās vīrusu diagnostikas metodes ne vienmēr ir precīzas, dažreiz testēšanas rezultāti par vīrusu esamību un to dzīvotspējas noteikšana donora asinīs ir nepatiesas.

Tas ir vairāku faktoru dēļ:

– šo metožu nepilnība, kas pieļauj kļūdas pētījumu rezultātos;

– šo metožu nespēja atpazīt vīrusus ar zemu vīrusu slodzes titru;

– metožu nespēja noteikt vīrusu kaitīgumu, tas ir, noteikt to dzīvotspēju;

– pētījumu veikšanas prasību pārkāpšana, ieskaitot to veikšanas nosacījumus utt.

Ir zināms, ka donors var būt vīrusa nesējs, taču seroloģiskā loga periodā viņa asinis nesatur antigēnus un antivielas. Nav izslēgts risks ar vīrusu inficētu asiņu, plazmas un tā sastāvdaļu pārliešanas recipientam.

Vīrusiem piemīt limfotropās īpašības, proti, spēja iekļūt un noturēties veselīga cilvēka limfocītos. Balstoties uz zinātnisko un praktisko darbu un pētījumiem, ko veica uzņēmums „New Medical Technologies” kopā ar zinātniekiem no Uzbekistānas Epidemioloģijas un mikrobioloģijas institūta (УзНИИЭМИЗ), ir izstrādātas mūsdienīgas novatoriskas metodes vīrusu un to dzīvotspējas noteikšanai; RNS un DNS saturošu vīrusu inaktivācijas metode (COVID-19 ir arī RNS saturošs vīruss), ieskaitot B, C hepatīta un HIV vīrusus, gripas vīrusu, hemorāģisko drudzi (Ebola grupa) ar limfotropiskām īpašībām, kā arī baktēriju, endosporu un sēnīšu inaktivācija.

Stāsta “New Medical Technologies” dibinātājs Oviks Mkrtčjans: “Testējot mūsu pētniecības metodi uz Uzbekistānas republikas asins pārliešanas centra bāzes, mēs konstatējām, ka 18% paraugos, kas ņemti, izmantojot tradicionālās pētījumu metodes, proti, imūnfermentālās metodes un polimērāzes ķēdes reakcijas metodi, tika atrastas vīrusu daļiņas. Secinājums - vecās metodes nav pietiekami efektīvas, bīstamu slimību pārnešanas risks no donora uz pacientu ir reāls”.

Vīrusu noteikšanas metode donora asiņu limfocītos tika izstrādāta vairāku gadu laikā un kļuva par pirmo pabeigto pētījumu šajā jomā. Lai gan līdzīgu darbu agrāk veica, piemēram, japāņu zinātnieki, diemžēl tie neradīja precīzi definētas tehnoloģijas izveidi. “Mēs pirmie esam izstrādājuši pareizo donora asins pētījumu algoritmu, kā rezultātā radīts jauns veids, kā noteikt dzīvotspējīgus vīrusus, kuriem piemīt limfotropisms,”– stāsta Oviks Mkrtčjans.

Uzņēmums "New Medical Technologies" ir izstrādājis un patentējis novatoriskas metodes:

– "veids, kā izslēgt viltus negatīvus rezultātus, pārbaudot donoru asinis attiecībā uz hepatīta HBV, HCV un cilvēka imūndeficīta vīrusa HIV infekciju",

– "metode limfotropo vīrusu dzīvotspējas novērtēšana",

– "metode limfotropo vīrusu noteikšanai bioloģiskā vidē, ja vīrusu koncentrācija ir zem jūtīguma sliekšņa polimerāzes ķēdes reakcijas metodē".

“Patenti, kurus izsniedz patentu biroji no ASV, Eirāzijas, Eiropas, Uzbekistānas, ARIPO (Āfrikas patentu organizācijas), kā arī patentu organizācijas no Ķīnas, Izraēlas, Apvienoto Arābu Emirātu, Dienvidāfrikas, ir mūsu izstrādāto izgudrojumu atzīšana. Mūsu radītās tehnoloģijas ir patiesi novatoriskas un augsti efektīvas. Šie izgudrojumi ir izrāviens un pārliecināts solis, lai nodrošinātu asins ziedošanas drošību, ieskaitot recipientus. Mūsu izstrādātajai metodei limfotropo vīrusu noteikšanai un dzīvotspējas novērtēšanai nav analogu, ” – atzīmē Oviks Mkrtčjans.

Inovatīvo metožu priekšrocība ir arī tas, ka to izmantošanai praksē nav jāiepērk jaunas iekārtas, pilnīgi pietiek ar to, ko izmanto katrā diagnostiskajā PĶR( polimerāzes ķēdes reakcijas) laboratorijā. Metodes ir vienkāršas, un PĶR laboratoriju ārsti-laboranti, izlasījuši instrukcijas pētījumu veikšanai un to rezultātu analizēšanai, var viegli izmantot izstrādātās metodes bez ilgas speciālas apmācības un klātienes konsultācijām.

Vēl viens "New Medical Technologies” inovatīvo tehnoloģiju pielietojums ir medicīnas instrumentu, citu priekšmetu un virsmu dezinfekcijai. Oviks Mkrtčjans stāsta: “Ir vairāki medicīnas instrumenti, kurus nedrīkst pakļaut augstām temperatūrām un spēcīgām ķīmiskām vielām. Šādi instrumenti tiek izmantoti zobārstniecībā, ķirurģijā, ginekoloģijā un kosmetoloģijā. Rezultātā rodas risks inficēt pacientu ar hemokontaktām infekcijām, RNS un DNS saturošiem vīrusiem (jāatzīmē, ka COVID-19 ir RNS saturošs vīruss), baktērijām, sporām un sēnītēm."

Lai atrisinātu šo problēmu, uzņēmums „New Medical Technologies” ir izveidojis īpašu iekārtu, kurā tiek izmantota fotodinamiskā dezinfekcijas metode, izmantojot metilēnzilo kā fotosensibilizatoru (sterilizējošu līdzekli). Fotodinamiskā metode jau sen ir izmantota medicīnā, slimību ārstēšanai zobārstniecībā, onkoloģijā, ginekoloģijā, uroloģijā, oftalmoloģijā, elpošanas ceļu un rīkles slimībās, ādas slimību ārstēšanā, kosmetoloģijā, kā arī dažādu slimību diagnostikā. Šai metodei ir izsniegti patenti ASV, Eirāzijā, Ķīnā, Uzbekistānā.

Fotodinamiskās metodes drošība un efektivitāte sen pierādītas. Metode ir plaši pazīstama un tiek izmantota tādās valstīs kā ASV, Krievija, Vācija, Francija, Indija utt.

Fotoaktivējot metilēnzilo, šķīdumā veidojas sinģilents skābeklis. Liels skaits skābekļa radikāļu inaktivē vīrusu RNS un DNS molekulas, no tām atdalot nukleīnskābes un to vietā piesaistot metilēnzilās molekulas. Šai metodei nav citu sterilizācijas metožu trūkumu – tvaika vai gaisa, sterilizācijas ar 100% etilēna oksīdu, ūdeņraža peroksīda tvaikiem, formaldehīda tvaikiem.

Uzņēmuma sterilizācijas iekārtām nav tiešu analogu, tās ir atzinīgi novērtējuši autoritatīvi speciālisti un specializētas nozares, un tās ieteicams lietot medicīnā un pakalpojumu sfērā.

Vīrusu inaktivācija aizņem aptuveni 60 - 90 minūtes, un ārstniecības iestāžu ērtībām tiek piedāvātas gan automātiskajā gan pusautomātiskajā režīmā strādājošas iekārtas, ar dažādu tilpuma darba kamerām, kas ļauj ielādēt iebkuru skaitu instrumentu. Uzņēmuma "New Medical Technologies" sterilizācijas iekārtas ir absolūti drošas personālam un videi, tām nav toksicitātes un alerģiskas iedarbības.

Profesors, medicīnas zinātņu doktors Narimans Guljamovs ir pārliecināts, ka vīrusu slimību izplatība ir globāla problēma. „Hroniskas vīrusu slimības ir grūti ārstējamas un to profilakse ir ārkārtīgi svarīga. Risku rada jebkādas manipulācijas, kas saistītas ar ādas bojājumiem, tāpēc ir ārkārtīgi svarīga medicīnisko instrumentu kvalitātīva sterilizācija. “New Medical Technologies” produkcija ļauj droši atrisināt šo uzdevumu, ” – norāda profesors N. Guljamovs.

Raksts tapis sadarbībā ar "New Medical Technologies"