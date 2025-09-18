Britu karaliskās ģimene Vindzoras pilī uzņem ASV prezidentu
Ļaudis nepārstāj jūsmot par princeses Keitas un Melānijas Trampas eleganto stilu
Trešdien, 17. septembrī, Vindzoras pilī tika aizvadīts svinīgs bankets par godu ASV prezidenta Donalda Trampa vizītei Lielbritānijā. Un jāteic, ka daudzi viesi nespēja atraut acis no Velsas princeses Keitas un ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas elegantā stila.
Keitai mugurā bija britu dizaineres Filipas Leplejas darināta zīda kleita, kas bija papildināta ar zelta Šantijī mežģīņu virskleitu ar augstu apkakli. Virskleita bija rotāta ar izšūtām rozēm un franču stila ornamentiem. Bet galvā Keita lepni nēsāja 115 miljonus eiro vērtu pērļu diadēmu, kas savulaik bija princeses Diānas mīļākā rota.
Tiek uzskatīts, ka satriecošā diadēma, kuru grezno 28 piliena formas pērles, tika izveidota 1914. gadā karalienei Marijai par godu. Pēdējo reizi ikonisko diadēmu Keita valkāja citās valsts vakariņās: 2025. gada 8. jūlijā, kad Lielbritānijā tika uzņēmts Francijas prezidents Emanuels Makrons ar sievu Brižitu. Savu tēlu Keita papildināja ar nokareniem auskariem, kas savulaik piederēja karalienei Elizabetei II.
Tikmēr ASV pirmā lēdija Melānija banketā bija tērpusies drosmīgā, dzeltenā dizaineres Karolīnas Hereras kleitā, kas sniedzās līdz zemei un atsedza viņas plecus. Melānijas matu sakārtojums bija brīva stila un savu tēlu pirmā lēdija papildināja ar nokareniem auskariem un spilgti rozā jostu. Populārā modes žurnāla "Vogue" pārstāve Marianai Kvei norāda, ka "šādas krāsas kleitu parasti pirmās lēdijas nevalkā augstas nozīmes banketos un pauda, ka arī atklātie pleci bija nedaudz pārdrošs solis".
Tomēr Melānija jau vairākkārt izaicinājusi ierastos "rāmjus" un oficiālos pasākumos ieradusies, tērpjoties vakarkleitā ar atklātiem pleciem - ASV pirmā lēdija līdzīga stila kleitā bija redzama arī sava vīra inaugurācijas ballē šī gada 20. janvārī.
Tikmēr 78 gadus vecā karaliene Kamilla apmeklēja vakara banketu, ģērbusies Fionas Klēras radītā kleitā, kas bija izšūta no zīda, un savu tēlu papildināja ar dimanta diadēmu. 76 gadus vecais karalis Čārlzs III bija tērpies oficiālā smokingā un savu izskatu papildināja ar karaliski zilu jostu - krāsu, kas pieskaņojās Kamillas kleitai. Arī princis Viljams bija tērpies oficiālā smokingā, pie krūtīm nēsājot ordeņus. Bet Donalds Tramps bija tērpies melnā smokingā ar baltu vesti un baltu "tauriņa" stila kaklasaiti.