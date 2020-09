Trešdien Latvijā 22 jauni Covid-19 gadījumi; 8 no tiem saistīti ar perēkli uzņēmumā

Pēdējās 24h veikti 2403 COVID-19 testi, reģistrēti 22 jauni saslimšanas gadījumi. Latvijā kopā veikts 304 221 izmeklējums, saslimušas 1594 personas un 1248 izveseļojušās, 36 mirušas. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) September 24, 2020

SPKC ziņo, ka pēdējā diennaktī stacionēts viens pacients, un kopā slimnīcās ārstējas septiņi cilvēki. Visi – ar vidēji smagu slimības gaitu.

Centrā ziņo, ka no jaunajiem 22 gadījumiem 18 inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, tai skaitā astoņi no tiem saistīti ar uzņēmumu, kas veic rūpniecisko ražošanu. Četrām personām inficēšanās apstākļi tiek precizēti.

Jauns.lv jau ziņoja, ka pirmdien gaļas pārstrādes uzņēmumā “Forevers” Covid-19 infekcija atklāta 19 darbiniekiem.