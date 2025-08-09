Austrietim piespriests sods par Hitlera iemīļotā ēdiena pārdošanu viņa dzimšanas dienā
Tiesa kāda ātrās ēdināšanas kioska īpašniekam Austrijā piesprieda viena gada nosacītu cietumsodu par to, ka viņš nacistiskā diktatora Ādolfa Hitlera dzimšanas dienā piedāvāja saviem klientiem it kā viņa iecienīto ēdienu.
Tradicionālo austriešu ēdienu "Eiernockerl" (olu klimpas) ar zaļajiem salātiem un dzērienu piedāvāja apmeklētājiem 20. aprīlī - Hitlera dzimšanas dienā par 8,80 eiro.
Kornojburgas tiesa (netālu no Vīnes) nepieņēma 34 gadus vecā vīrieša skaidrojumu par datuma izvēles nejaušību un nezināšanu, ka skaitli 88 neonacisti izmanto kā aizstājēju abreviatūrai "HH", kas nozīmē saukli "Heil Hitler", ziņo "The Times".
Saskaņā ar Austrijas medijiem apsūdzētais apgalvoja, ka ēdiena cena veidojusies tikai no sastāvdaļu pašizmaksas.
Ēdiena iekļaušanu ēdienkartē viņš skaidroja ar vēlmi piedāvāt liesu un veģetāriešiem piemērotu ēdienu Lieldienu gavēņa laikā, kas šogad beidzās 19. aprīlī, tātad dienu pirms Lieldienām.
Sabiedrības uzmanību pievērsa "Facebook" ieraksts par olu klimpu tirdzniecību. Vīrietis darīja to pašu arī 2019. gadā, arī tuvāk Hitlera dzimšanas dienai, taču toreiz apsūdzība netika izvirzīta.
"Nacionālsociālisms ir riebīgs noziedzīgs režīms, ar kuru man nav nekāda sakara. Es vispār neinteresējos par politiku," viņš paziņoja tiesā.
Tomēr, kā norādīja prokurors, trīs sakritības - datums, ēdiens un cena (kods) - liecināja par iepriekš pārdomātu akciju.
Zvērināto tiesa vienbalsīgi atzina vīrieti par vainīgu saskaņā ar 1947. gada likumu, kas aizliedz jebkādu darbību, kas slavē vai attaisno Hitlera nacistisko partiju.
Piespriestais sods - viens gads nosacīti - ir pats maigākais iespējamais, jo viņam iepriekš nav bijis sodāmības.
Slavenais Austrijas virtuves ēdiens "Eiernockerl" ir klimpas, kas apceptas pannā cūkgaļas taukos vai sviestā, kam pēc tam pievieno sakultas olas, ar sāli, pipariem un muskatriekstu.
Patiesībā nav droši zināms, vai tas tiešām bija Hitlera iecienītais ēdiens, taču šāds mīts ir izplatīts neonacistu aprindās.
Olu klimpu maltītes 20. aprīlī Austrijā jau vairākkārt ir novedušas pie sodu piemērošanas.
Piemēram, 2021. gadā kādam austriešu policistam tika piespriests 6300 eiro naudassods un desmit mēneši nosacīta cietumsoda par to, ka viņš Hitlera dzimšanas dienā "Facebook" ievietoja šī ēdiena fotoattēlu ar parakstu: "Šodienas pusdienas! Eiernockerl ar zaļajiem salātiem!"
Šogad apsūdzība tika izvirzīta arī kādam precētam pārim - Austrijas Brīvības partijas biedriem, kuri 20. aprīlī "Facebook" publicēja olu klimpu fotoattēlu ar komentāru: "Šodien tās ir daudz garšīgākas."