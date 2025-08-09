Stjuarte lidojuma laikā aizrāda pirmās klases pasažierim; viņa reakcija ir prātam neaptverama
Starptautiskajā reisā starp pirmās klases pasažieri un apkalpes locekli izcēlās nopietns konflikts, kura laikā pasažieris izteica draudus un aizskarošus izteicienus stjuartiem. Un tas viss notika pasažiera ģimenes acu priekšā.
37 gadus vecais Salmans Iftihars kopā ar sievu un trim bērniem lidoja pirmās klases salonā, kad pēkšņi starp viņu un stjuarti Endžiju Volšu izcēlās konflikts.
Pēc šampanieša iedzeršanas pasažieris sāka izteikt nāves draudus un rasistiski aizskarošus izteikumus stjuartiem, kad viņam tika aizrādīts, ka no bāra nav atļauts ņemt ledu ar kailām rokām, ziņo "Daily Mail".
Viņš vairākkārt sauca Volšu par "nolādētu kuci" un draudēja, ka viņu izvilks no viesnīcas numura, vairāki cilvēki viņu izvaros, un pēc tam viņu sadedzinās. Pati Volša atzinās, ka pēc šiem vārdiem viņa jutusies salauzta, un tagad viņai ir psiholoģiska trauma.
Iftihars arī mēģināja izraisīt kautiņu ar citiem stjuartiem un draudēja uzspridzināt "Avari Lahore" viesnīcas stāvu, kur bija paredzēts apmesties apkalpei.
Tas viss notika viņa sievas un bērnu acu priekšā, kuri raudāja un lūdzās viņam apstāties. Ekipāžai nācās viņus mierināt, kamēr tēvs turpināja kliegt apvainojumus.
Iftiharu arestēja tikai pēc vairāk nekā gada. Viņš atzina savu vainu nāves draudos un rasistiskā aizskarošā uzvedībā Londonas Karaliskajā tiesā un tika notiesāts uz 15 mēnešiem cietumā.
Prokurors Abduls Kapādija teica: "Iftihars dzēra šampanieti lidmašīnas bārā un runāja ar stjuartiem. Pirmās maltītes laikā viņš mēģināja paņemt ledu ar kailām rokām, un viņam tika norādīts, ka tā darīt nedrīkst. Uz to viņš saniknojās, sāka filmēt apkalpi un iekliedzās: "Nesaki man, ko darīt, ku**!"
Kad viņam lūdza atgriezties savā vietā, viņš atbildēja: "Nesaki man, ko darīt, tu rasistiskā nolādētā ku**. Es zinu, no kuras Kārdifas daļas tu esi." Pēc šī incidenta Endžijai Volšai nācās paņemt 14 mēnešu atvaļinājumu, un tiesas sēdē viņa sacīja:
"Es strādāju "Virgin Atlantic" jau 37 gadus. Esmu lidojusi pat uz kara zonām un strādāju 11. septembrī, kad tika apturēti visi reisi, bet tieši šis gadījums mani salauza. Mani aizvainoja nepārtraukti 8 stundas un 15 minūtes. Tas ļoti mani sāpināja."
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka Iftiharam jau ir 15 iepriekšējas sodāmības, tostarp par uzbrukumiem un transportlīdzekļa vadīšanu reibumā. Viņa advokāts Bens Vokers-Nolans tiesā paziņoja, ka Iftihars cieš no amnēzijas, kā arī jau ilgstoši cīnās ar narkotiku un alkohola atkarībām.
"Virgin Atlantic" pārstāvis norādīja: "Mūsu pasažieru un apkalpes drošība vienmēr ir galvenā prioritāte, un mēs nepiekāpjamies pat visniecīgākajam vardarbības vai nepiemērotas uzvedības izpausmes gadījumā uz borta.
Mēs cieši sadarbojamies ar likumsargājošajām iestādēm un vienmēr nododam tiesai personas, kas uzvedas nepieņemami. Mēs esam neticami pateicīgi Endžijai un visai komandai par profesionālu rīcību šajā sarežģītajā situācijā. Mēs lepojamies ar viņas drosmi un sniedzam viņai pilnu atbalstu."